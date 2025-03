Crisis de 2019: Si es citado, Luis Arce acudirá a declarar, aunque puede hacerlo con un cuestionario, dice ministro Siles

Fuente: Unitel

El presidente Luis Arce acudirá a declarar “como cualquier ciudadano” en caso que sea notificado, señaló este jueves el ministro de Justicia, Cesar Siles, en referencia a la solicitud hecha por la defensa de Luis Fernando Camacho dentro del caso de la Crisis de 2019.

De acuerdo con Siles, el mandatario puede realizar esta acción judicial en su domicilio, su lugar de trabajo o través de un escrito por lo que no necesariamente debe presentarse de manera física a la eventual convocatoria de un juez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según la defensa del gobernador Camacho, el juzgado citó como testigos de descargo en el caso de la crisis de 2019 a Luis Arce, que entonces era ministro de Economía, al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García.

“Los mismos deberán comparecer el día lunes 31 de marzo ante el Juzgado de Sentencia en la ciudad de La Paz a horas 14:00 para la reinstalación del juicio”, informó el abogado de la autoridad departamental, Martín Camacho.

Otra parte que también se refirió al requerimiento fue la defensa del expresidente Morales, a través del abogado Wilfredo Chávez, que señaló que aún no fueron notificados y dijo que ve poco probable que el exmandatario decida salir del trópico de Cochabamba, donde está atrincherado, para acudir al juzgado paceño.

Morales tiene en su contra una orden de aprehensión por un caso de trata que involucró a una menor de edad con quien supuestamente tuvo una hija cuando era presidente.

“Cada persona tiene que ver su condición procesal, lo que pasa es que Evo Morales no tiene una citación judicial de carácter formal, no puede cumplir algo si no le han notificado. Tienen que citarlo como cualquier testigo (…) Yo hablé hoy en la tarde (con Evo) y no lo han notificado”, dijo Chávez.

Chávez señaló que bajo un criterio jurídico, la justicia no debió incluir como testigo a Morales ya que “no tiene relación directa o indirecta con el hecho”.

La defensa legal de Camacho opina lo contrario y advirtió que si el líder cocalero no se presenta en el tribunal de La Paz pedirá su aprehensión.