“Crisis de combustibles”: Cainco pide no trasladar la responsabilidad a otros actores y ve que más deuda no es solución

“El país no puede continuar dependiendo únicamente de la búsqueda desesperada de divisas a través de deuda para financiar por unos meses más la importación de combustible”, señala un reporte institucional.

Por Álvaro Rosales Melgar

Fuente: Unitel

Ante la crisis de combustibles que se registra en el país, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) emitió un comunicado en el que pide al Gobierno no trasladar su responsabilidad a otros actores, remarcando también que la búsqueda de divisas por medio del endeudamiento no es una solución oportuna.

“La crisis de combustible que enfrenta Bolivia es una consecuencia directa de la falta de planificación y de la ausencia de reformas estructurales. Frente a esta realidad, el Gobierno no puede seguir trasladando su responsabilidad a otros actores cuando la falta de gobernabilidad es una constante en su gestión”, reza el reporte institucional.

El pronunciamiento de la entidad empresarial se da en un contexto en el que el Gobierno nacional admitió que no puede cubrir la demanda de combustible en el país, atribuyendo esta situación a la falta de disponibilidad de dólares y apuntando a la Asamblea Legislativa por esta situación.

Además, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, cuestionó a los empresarios al referir que prefieren comprar combustible a precio subvencionado en lugar de optar por la importación directa, según un reporte difundido por el aparato de comunicación estatal.

En esta línea, Cainco consideró que es válido señalar al sector privado por ser beneficiario de un subsidio asignado por ellos mismos y mucho menos a la población que hoy se encuentra en filas interminables sin respuestas racionales.

“El país no puede continuar dependiendo únicamente de la búsqueda desesperada de divisas a través de deuda para financiar por unos meses más la importación de combustible. Esa no es una solución, sino una simple postergación del problema; un paliativo temporal que no tiene sentido sin encarar las medidas de fondo”, agrega el reporte.

Además, el reporte refleja que el Estado incumplió con el artículo 367 de la Constitución, el cual establece que la explotación, consumo y comercialización de los hidrocarburos deben garantizar el consumo interno, contemplando así que no solamente se permitió que la producción nacional caiga de manera alarmante, sino que el propio Gobierno dice no tener condiciones de garantizar la totalidad el consumo interno.

“Exigimos la apertura no de ‘ventanas coyunturales’, sino de medidas estructurales que garanticen el abastecimiento interno y que permitan la participación privada, lo que demanda una revisión profunda y responsable de normativas y reglamentaciones conexas vigentes que permitan la libre e irrestricta importación de combustible”, concluye el comunicado.