Cronenbold a Evo: «Me decía que resista, pero cuando él estaba agarrando un avión a México yo estaba yendo preso»

Aseguró que al exjefe del MAS la palabra «alternativa» no le gusta y que él no es una «ovejita que mandan a un rebaño».

eju.tv / Video: DTV

Mario Cronenbold respondió este jueves a las alusiones de traición que le dedicó Evo Morales. Entre otras cosas, el militante masista aseguró que él no huyó del país durante la crisis política de 2019 y que pagó con la cárcel los errores del expresidente.

«Cuando yo le informaba que aquí, en Santa Cruz, la ola de descontento era grande él me decía que resista, pero resulta que cuando él estaba agarrando un avión a México yo estaba yendo preso por pensar distinto y aun así me quedé aquí a pagar la facturas de los errores que cometieron ellos por no escuchar al pueblo», declaró Cronenbold a los medios.

En una reciente reunión con pobladores del municipio cruceño de Warnes, Morales aludió al exalcalde warneño, a quien se refirió como un traidor del cual no recuerda su nombre: «Piensen quién nos quiere dividir en este momento, ya tienen un traidor en su pueblo, en Warnes, cómo se llama, no conozco yo», declaró.

El militante masista sostuvo que no le convierte en traidor decir en público lo que le expresó a Morales en persona, respecto a que la mejor opción presidencial para el MAS es Andrónico Rodríguez.

«Yo he dicho en público lo que le he dicho ya en persona, cuando se le dice en persona las cosas y no entiende, te da la moral de poder decirlo público: yo he dicho que si Evo no va como candidato, la mejor opción es Andrónico, me mantengo y me sostengo con eso», sostuvo Cronenbold.

Pero su respuesta llegó mucho más lejos, ya que añadió que al exjefe de su partido no le gusta la palabra «alternativa» y que él no está dispuesto a obedecer sin razonar a las órdenes de Morales.

«La palabra plan B, la palabra alternativa a Evo no le gusta y yo no soy esa ovejita que mandan como en un rebaño, yo no soy traidor, yo no salí huyendo, no abandoné a mi pueblo en los momentos difíciles, pagué con nueve meses y medio de cárcel sus errores», insistió.

«La ambición personal por encima de todo»

Para el exalcalde de Warnes, la ambición del presidente Luis Arce y de Morales está por encima del denominado «proceso de cambio», tanto así que perjudicaron a su partido entre persecuciones y acusaciones.

«Muestra clara que la ambición personal de dos personas está por encima de todo, de la lucha, de todo este proceso de cambio, importan más las ambiciones personales de dos personas que el país, Lucho y Evo, ambos se dedicaron, el uno en vez de hacer gestión a perseguirlo al otro, a quitarle el partido y a todo lo demás, por eso tenemos el país que tenemos», apuntó Cronenbold.

Consultado sobre si se mantiene firme en sugerir la postulación de Rodríguez, el ahora exseguidor de Evo Morales respondió que apoya la postulación del senador y dirigente cocalero.

«Qué va a pasar cuando el día de mañana el Órgano Electoral diga que Evo Morales no puede ser candidato y le levante la mano Andrónico, ah ¿también él va a ser traidor?», cuestionó.