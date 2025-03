Cronenbold a Evo Morales: “No soy traidor, yo no abandoné a mi pueblo en momentos difíciles”

Sostuvo que el alejamiento de Morales fue porque propuso a Andrónico Rodríguez como candidato a la presidencia.

El exalcalde de Warnes Mario Cronenbold negó que haya traicionado al expresidente Evo Morales o al proceso de cambio y rememoró que él se quedó y no huyó del país abandonando a su pueblo en los momentos más difíciles.

“Yo no soy traidor y lo he demostrado, yo me quedé aquí, yo no salí huyendo, yo no abandoné a mi pueblo en momentos difíciles. Yo me quedé a dar la cara y pagué con nueve meses y medio en la cárcel por sus errores”, afirmó.

Esas declaraciones surgieron luego que el expresidente acusó a Cronenbold de traidor y fustigó a dirigentes de los sectores sociales del municipio de Warnes, de Santa Cruz, que lo visitaron en su fortín, instalado en el trópico de Cochabamba.

A la vez, el exalcalde dijo que siempre le habló con la verdad al exmandatario e incluso le advirtió que no era una buena decisión realizar el referéndum de modificación parcial de la Constitución Política del Estado, del 21 de febrero de 2016, porque no iban a tener buenos resultados.

“No se ha respetado el referéndum, una Constitución que nosotros la hicimos a nuestra medida (y) que la quisimos cambiar y pisotear eso le molestó al pueblo y yo le dije que eso estaba mal. Cuando yo le dije a Evo Morales es un error hacer un referéndum, me dijo que yo estaba equivocado y que era un pesimista”, recordó.

Sostuvo que el alejamiento de Morales fue porque propuso a Andrónico Rodríguez como candidato a la presidencia, en caso de que Morales sea inhabilitado. Indicó que era necesario tener un plan alterno para no elegir de manera improvisada a un postulante, tal como ocurrió con Luis Arce.

“Lo único que le dije a Evo es que tenemos que pensar en un plan B en caso de que lo inhabiliten, ese fue el motivo del alejamiento. Él tomó esa posición como si fuera de la derecha, yo solo dije que para mí la mejor opción es Andrónico, pero él dice que era Leonardo Loza porque arrasaba en el trópico, lamentablemente no se gana con el trópico, se gana con todo el país”, manifestó.

