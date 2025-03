De acostarse con 100 hombres a un geriátrico: la nueva polémica de Lily Phillips, la estrella de Only Fans

Lily Phillips ha hecho público su nuevo propósito que ha provocado una gran controversia entre los usuarios de redes sociales: «Ella necesita terapia».

Por Jorge Moragón

Fuente: marca.com

Las modelos de contenido para adultos parece que no tienen límites. La estrella de OnlyFans, Lily Phillips, vuelve a verse envuelta en una controvertida campaña después de haber protagonizado un encuentro con 100 hombres en un mismo día y haberlo grabado, además de emitido, en dicha plataforma. Una estrategia que mantiene al anunciar que ahora quiere dar el paso hacia un nuevo segmento de la audiencia: la población más veterana.

Mientras sigue un minucioso plan para superar su récord queriendo acostarse con 1.000 hombres en un mismo día, la británica que triunfa en la plataforma para adultos se ha puesto firme ante su nuevo reto que ya ha conseguido realizar otra estrella de esta plataforma como Bonnie Blue, quien ya consiguió tener relaciones íntimas con 1.054 hombres el mismo día. Y es que mientras Phillips está a la espera de resolver sus problemas legales con el gobierno de Estados Unidos, que incluso se planteó prohibirle la entrada al país si llevaba a cabo su ambicioso plan en la industria pornográfica, ha tenido abierto un nuevo debate.

Sin más preámbulos, Lyly Phillips hizo pública su iniciativa. Estaba buscando a una persona con la que grabar su próximo contenido y estaba buscando unas características muy concretas. Quería visitar a su «fan más viejo«, algo que le terminó llegando a visitar un hogar del jubilado. Una acción que ella misma definió como que quería «asegurarse de que los hombres mayores fueran bien atendidos«, dejando caer que los residentes de estos centros también merecían tener ese tipo de cuidados.

Y así lo hizo. La mujer no cesó en su empeño y publicaba imágenes en fotografía y vídeo donde se le veía acompañada de ancianos en un geriátrico, incluso alguno con andadores. Se le veía satisfecha e incluso asegurando que había dado con su seguidor más veterano en la red social de Facebook. «Cuando le pedí su dirección, me envió la de un hogar de ancianos. Así que aquí estoy con él y sus amigos, asegurándome de que pasen un buen rato«, dijo la propia Lily Phillips.

OnIyF*ns star Lily Phillips, 23, is now claiming to sleep with her elderly male fans in NURSING HOMES for her latest stunt. pic.twitter.com/uoEguvA44K

— TaraBull (@TaraBull808) March 5, 2025