De los 12 puntos de la declaración por la estabilidad y la democracia, 5 le garantizan al gobierno que concluirá su gestión

Conozca el contenido y ejes temáticos de la declaración resultado del “Encuentro por la estabilidad y la democracia” que fue convocado por el Presidente Luis Arce en una grave coyuntura de crisis económica que puede derivar en social y política.

Foto: La Razón

Fuente: eju.tv

El “Encuentro por la estabilidad y la democracia” acabó con una declaración de 12 puntos, cinco de ellos están orientados a garantizarle al gobierno que concluirá su gestión en noviembre de este año para que haga entrega del mando presidencial a quien resulte ganador en los comicios de agosto de 2025 o de la segunda vuelta a realizarse en octubre.

Otros cuatro enunciados buscan viabilizar los comicios generales, uno se refiere al rol que debe tener el gobierno para enfrentar la crisis, otro a la independencia judicial y cierra con una reiterada invocación al diálogo.

No desestabilizar al gobierno

El punto 1, reafirma que el diálogo y la democracia es el mejor camino para la convivencia pacífica de los pueblos, para el debate de ideas, “para la resolución de las tensiones y conflictos”, y para lograr el desarrollo económico y social de un país.

El punto 3, comienza desaprobando las prórrogas de mandato de las autoridades electas porque dañan la democracia, y de la misma manera “los acortamientos de mandato y la no conclusión de periodos de gobiernos constitucionales emanados de la voluntad popular expresada en las urnas”.

El punto 4 complementa, “rechazamos todo intento de desestabilización y acortamiento de mandato del gobierno legal y legítimamente constituido, cuya gestión concluye el 8 de noviembre de 2025, y de socavar el orden democrático y constitucional vigente”.

A continuación, en el punto 5, se compromete esfuerzos para asegurar las “condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada”, el cronograma electoral no sea interrumpido y por lo tanto las formas de conservación de la democracia no sean destruidas en detrimento del pueblo boliviano.

En la misma línea, en el punto 7, se ratifica “la necesidad de buscar consensos que garanticen tener estabilidad política, económica y social”; y añade que eso permitirá enfrentar un proceso electoral que renovará el sistema político, sino también porque cualquiera sea el siguiente gobierno que se instale producto del triunfo en las urnas, debe empezar un nuevo periodo constitucional en un contexto de paz social.

Garantías a comicios de agosto

En el punto 2, se asume un compromiso indeclinable “con la realización de elecciones generales en agosto de 2025, y con el cumplimiento del calendario electoral establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ratificando además los compromisos asumidos en el encuentro por la democracia convocado por el TSE”.

En el punto 6, se asume “el compromiso de apoyar al Tribunal Supremo Electoral en las tareas vinculadas al proceso electoral, con miras a garantizar las elecciones generales de agosto de 2025 y su transparencia”.

En el punto 9 se exige al Órgano Legislativo “la inmediata aprobación del paquete de proyectos de leyes acordados en el encuentro por la democracia convocado por el TSE y remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

En el punto 10, se exhorta a la ALP a que apruebe de inmediato “los créditos necesarios y priorizados que se encuentran pendientes (…) que contribuirán a enfrentar desastres naturales, el voto en el exterior y contar con divisas para el abastecimiento normal de combustible”.

Gobierno, justicia, y diálogo

El punto 8 es un recordatorio con énfasis del rol de gobernar: “Coincidimos en que el gobierno nacional debe concentrar sus esfuerzos en la gestión y tomar las medidas necesarias en función de los intereses del pueblo boliviano”.

El punto 11 está dedicado a la justicia: “Reafirmamos el compromiso de contribuir a la transformación de la justicia para que recupere su credibilidad generando seguridad jurídica. La independencia del Órgano Judicial está sujeta a lo previsto en el artículo 178 de la Constitución Política del Estado”.

Y el cierre de la declaración, con el punto 12, es una reiteración de un anterior enunciado en pro del diálogo: “Los representantes de organizaciones políticas manifestamos que todos los espacios de diálogo son importantes y necesarios, y que asistir a éstos no implica declinar nuestras causas y posiciones, la búsqueda de consensos no significa perder nuestras identidades políticas, sino reafirmar nuestra vocación democrática”.