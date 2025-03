Decreto limita el cupo diario de combustible a 8 litros para vehículos de instituciones públicas

La norma es parte de las medidas que anunció el presidente Luis Arce para enfrentar la crisis de combustible. El uso de vehículos de instituciones públicas se redujo al 50%.

Fuente: La Razón

Por Erika Ibáñez

Tal como lo anunció el presidente Luis Arce en sus 10 medidas para enfrentar la crisis de combustible, el Decreto Supremo 5353 ordena reducir en 50% el uso de vehículos en instituciones públicas y limita el cupo diario de diésel o gasolina a ocho litros.

“Con la finalidad de racionalizar transitoriamente el consumo de combustibles en las instituciones públicas, el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la reducción del uso del parque automotor a gasolinas o diésel en un cincuenta por ciento (50%); el uso de gasolinas o diésel en vehículos de las instituciones públicas”, dice el artículo 1 del decreto publicado esta semana.

La norma aclara que se aplica a los “órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, instituciones que ejercen funciones de control; de defensa de la sociedad y del Estado, de seguridad social y empresas públicas, del nivel central del Estado, así como a las universidades públicas”.

Exceptúa a los vehículos destinados exclusivamente a la prestación de servicios básicos como salud, seguridad ciudadana, abastecimiento de alimentos y combustibles, atención de emergencias y/o desastres naturales. Tampoco incluye a los que cumplan funciones operativas técnicas o de seguridad; los de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas; proyectos de inversión y los que funcionan con gas natural vehicular.

Además, define que el cupo de asignación de gasolinas o diésel en los vehículos de las instituciones públicas se reduce a ocho litros diarios.

“Diariamente, las bitácoras de los vehículos no podrán superar el kilometraje que permite cubrir el volumen de gasolinas o diésel máximo asignado. Los vales de gasolinas o diésel no utilizados deberán ser devueltos a la dirección administrativa de cada institución pública; no pudiendo ser acumulados para su uso”, remarca el artículo 4.

Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas limitar la ejecución en el presupuesto vigente en el objeto de gasto 34110 «Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo» en un 50%.

Aclara, además, que en caso de que las instituciones públicas requieran un porcentaje mayor al previsto para el cumplimiento de las funciones “podrán solicitar al Ministerio de Economía la habilitación de su presupuesto (…) adjuntando informe técnico debidamente justificado”.

Ante la crisis por falta de carburantes, atribuida a la falta de dólares, el presidente Luis Arce anunció el 12 de marzo 10 medidas de emergencia; entre ellas, la reducción del uso del transporte de entidades públicas; clases virtuales, horario continuo y priorización de la entrega de carburantes al sector productivo y otras.

Durante más de dos semanas, las filas de vehículos en las estaciones de servicio eran constantes; sin embargo, en los últimos días la situación mejoró con la llegada de combustible de importación.