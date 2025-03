Diputado Eguez: Medir a Evo Morales en encuestas no implica que esté habilitado

La presencia de Evo Morales en las encuestas que realiza la oposición política tiene un objetivo estrictamente técnico para lograr una lectura correcta del momento político nacional, esta variable no implica que la oposición o el bloque de unidad lo reconozcan como candidato, aclaró el diputado, por Santa Cruz, Walthy Egüez, Creemos.

Fuente: Prensa Creemos

“Evo Morales es todavía capaz de hacer creer a un pequeño segmento que es candidato a presidente, no medirlo podría generar una distorsión técnica, esto no quiere decir que la oposición lo esté validando o reconociendo que es candidato.

Nada más jalado de los pelos. Evo morales no puede ser candidato porque las leyes nacionales le impiden, Evo Morales no debe estar en la papeleta, no tiene que estar si respetan las leyes”, dijo enfático.

El legislador de oposición recordó que el referéndum del 21 de febrero de 2016 rechazó una nueva candidatura de Morales, de igual manera la respuesta de la opinión consultiva OC-28/21 emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que la reelección presidencial indefinida no es derecho humano y “es contraria a los principios de una democracia representativa”.

En este contexto, señaló que las encuestas que promueve el bloque de unidad de la oposición política responde a la exigencia de la población de asistir a una elección democrática, de conocer cuáles son las opciones de candidaturas con posibilidades reales de eliminar al MAS (Movimiento Al Socialismo) del escenario político nacional.

“El pueblo está esperando saber quién es el candidato que tiene las mayores posibilidades de ganar las elecciones amplia y categóricamente”, afirmó.