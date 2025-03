Diputado evista afirma que todas las plantas de biodiésel en el país son ‘un fracaso’

Héctor Arce afirma que el problema de los carburantes no se soluciona con la liberación de los créditos en la Asamblea Legislativa y califica de ‘incompetente, mediocre e incapaz’ al presidente Luis Arce.

eju.tv / Video: Red América TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, calificó de un rotundo fracaso el anunciado programa de producción de biodiésel en el país, impulsado por el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, porque todos los proyectos que ejecutó la actual gestión, con una inversión que supera los 4 mil millones de bolivianos, no prosperaron y más bien dejaron un agujero enorme en la economía nacional.

Arce enumeró las plantas que construyó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en diferentes regiones del país: en Ixiamas, en el norte del departamento de La Paz; en Chimoré, en el trópico de Cochabamba; en Villa Montes, en el Chaco tarijeño y en Senkata, en la ciudad de El Alto, las cuales aseguró que no funcionan, así como los centros de acopio que deberían proveer de la materia prima para ese proceso y son instalados en departamentos de Beni, La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, alguno de los cuales aún no están en operación.

Planta de biodiésel en Santa Cruz. Foto: YPFB

“El presidente Lucho Arce está invirtiendo aproximadamente 4 mil millones de bolivianos en su programa de biodiésel; es decir, Bolivia debería estar produciendo biodiésel en este momento para mezclar con diésel fósil que se importa de otros países, pero todas estas sus plantas son un total fracaso, ninguna de las plantas que ha implementado YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) ha funcionado”, afirmó el parlamentario evista, para después recordar que la estatal petrolera no pudo acopiar el aceite de palma, macororó o soya para el efecto.

La semana anterior se ahondó el problema de provisión de combustibles en el país, que provocaron consecuente reclamos de sectores como el transporte y los productores, cuyas dirigencias anunciaron que tomarán medidas por este aspecto en estos días; sin embargo, durante el largo feriado del Carnaval, la escasez de combustibles se agudizó en todo el territorio nacional, hecho que e corroboró porque o incrementaron las filas en los surtidores, o desaparecieron las filas, porque se agotaron tanto el diésel como la gasolina.

Otra perspectiva de la planta de biodiésel en Santa Cruz. Foto: APG

“De lo que no se ha aprobado lo créditos dizque hoy no hay gasolina ni diésel, por favor, señor Lucho Arce, usted vive hoy de la limosna al igual que Carlos Mesa, usted vive de los créditos, vive de la plata de las instituciones internacionales, hoy Bolivia no tiene plata definitivamente”; en consecuencia, además de criticar a la gestión actual, Arce respaldó posiciones como la de Jorge Tuto Quiroga en sentido de mantener la subvención de los carburantes solamente para sectores como el transporte público.

El asambleísta alabó esas ‘propuestas interesantes’ que se dieron para poder disminuir la presión del subsidio de la gasolina y diésel al erario nacional, el cual, según el propio Luis Arce, ha costado más de 9 mil millones de dólares en los cuatro años de su gestión. “Yo estoy de acuerdo que se subvenciones solamente al sector público; el sector empresarial y otros, que se evalúe en qué medida podría continuar la subvención; quienes tienen vehículos de 5 mil de cilindrada deben tener platita, que paguen el costo real”, subrayó.

El diputado evista Héctor Arce. Foto: captura pantalla

Asimismo, rememoró que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó hasta la fecha 47 leyes sobre créditos externos con un total de doce mil trescientos doce millones de dólares ($us 12.312.000.000), por ello, afirmó que Arce no puede aducir que no hubo acompañamiento de ese órgano del Estado a su gestión ni culparlo por la escasez de carburantes en el país, sino más bien a la ineficiencia de su propio gobierno que no supo responder a las necesidades de la población boliviana.

“Son prácticamente cuatro años que usted, señor Lucho Arce, echa la culpa a todo el mundo, echa la culpa a las caseritas, a los empresarios, a los vientos huracanados, a la Asamblea, a todo el mundo; para mí, solo un hombre incompetente, mediocre e incapaz puede seguir echando la culpa más de cuatro años. Todo el desastre económico que hoy vive el país, toda la crisis económica tiene un nombre y apellido, el responsable se llama Luis Arce Catacora”, enfatizó.