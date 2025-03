Doria Medina y Tuto Quiroga aceleran la conformación de alianzas para sostener su probable candidatura por el bloque de unidad

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Ssamuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Foto: Visión 360

Boris Bueno Camacho / La Paz

En la carrera preelectoral opositora, Doria Medina suma cinco organizaciones políticas y Tuto logra el apoyo de tres; FPV asegura su participación electoral con o sin Evo y califica de “política” la denuncia de anulación; y, cooperativas mineras le dan 72 horas al gobierno para que resuelva la crisis de combustible y lo tildan de «ineficiente». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– En la carrera preelectoral opositora, Doria Medina suma cinco organizaciones políticas y Tuto logra el apoyo de tres

La carrera electoral en el Bloque de Unidad se ha reducido a dos nombres: Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Tanto el empresario y líder de Unidad Nacional (UN) como el expresidente buscan el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, así como de agrupaciones políticas locales y departamentales, para ganar respaldo en sus candidaturas. Hasta el momento, Doria Medina sumó en su favor al menos a cinco agrupaciones políticas; mientras que Quiroga alcanzó tres a su favor. Tras conocerse el acuerdo de unidad pactado entre el líder de UN, el exmandatario, el líder de CC, Carlos Mesa y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, representado en el bloque por el vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez, los dos primeros centraron esfuerzos para conseguir respaldo y avalar sus candidaturas.

– En Diputados prevén sesiones por tiempo y materia para aprobar leyes que garanticen las elecciones de agosto

“Vamos a tener, seguramente, sesiones por tiempo ya materia porque hay varios temas que debemos tratar de forma urgente”, informó el primer secretario de la Cámara de Diputados, Delfor Burgos, sobre el tratamiento de normativas que modifican la ley electoral con el objetivo de establecer reformas que viabilicen y garanticen la transparencia de los comicios generales del 17 de agosto . Las sesiones permanentes por tiempo y materia son aquellas en las que se prolonga el tiempo hasta concluir la consideración del asunto en debate, según el artículo 94 del Reglamento de Debate de la Cámara de Diputados. La postura surge luego que el jueves, el TSE exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplir con sus compromisos y aprobar las leyes acordadas en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia.

– FPV asegura su participación electoral con o sin Evo y califica de “política” la denuncia de anulación

El presidente del Frente Para la Victoria (FPV), Eliseo Rodríguez, enfatizó que su partido político participará de las elecciones generales del 17 de agosto de este año con o sin Evo Morales. Asimismo, calificó de “política” la denuncia de anulación de personería jurídica y que tiene los suficientes argumentos para asumir la defensa en los cinco días para responder. “Vamos a participar en las elecciones de este 2025 y con Evo o sin él. Vemos un ataque político a toda esta situación, nos quieren suspender y confundir a los bolivianos diciendo que FPV no va a participar, por tanto, vemos que es una denuncia política”, manifestó. Indicó que la denuncia, que fue interpuesta, no tiene fundamento jurídico, debido a que se basan en un reglamento que emitió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero en el FPV se respaldan con la ley del 2020.

– Demandan medidas de austeridad en todas las instancias del Estado

Activistas y algunos legisladores demandan la aplicación de verdaderas políticas de austeridad en todos los órganos e instituciones del Estado; cuestionan que autoridades, parlamentarios y expresidentes salgan, supuestamente, a defender los intereses de la población en tiempos de crisis económica, mientras se benefician de sueldos y rentas superiores a los de cualquier trabajador. “Basta de las palabras del Gobierno, no saben lo que es tener hambre, porque ellos viven con miles de bolivianos al mes, mientras la población ni siquiera puede llegar al salario mínimo”, cuestionó Gabriel Severo Mamani. En criterio del activista, las 10 medidas recientemente dispuestas por el Gobierno para enfrentar la escasez de carburantes en territorio nacional, son determinaciones “ridículas” en una coyuntura que exige la aplicación de políticas de austeridad.

– El presidente Arce debe dejar de despilfarrar recursos y tiene que concluir su mandato el 8 de noviembre, expresa Comunidad Ciudadana

Los diputados y senadores de Comunidad Ciudadana (CC) expresan en un comunicado que el presidente Luis Arce debe asumir su responsabilidad para empezar a solucionar la crisis de carburantes y recesión económica, “La escasez de combustible y la inacción del Gobierno han generado incertidumbre”, señala el análisis de CC sobre la coyuntura económica que vive el país. Al respecto, añade que quienes buscan la renuncia del primer mandatario con el argumento de que no puede manejar la economía del país, sólo quieren “acelerar la crisis política y desviar la atención de la urgencia económica y energética”. Pero CC, también rechaza la actitud del presidente de “eludir responsabilidades y culpar a terceros en lugar de asumir el fracaso del modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS)”.

– Cuéllar: Falta de dólares y combustible muestra fracaso del modelo económico

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dijo que la escasez de combustibles y de dólares ha desnudado que el modelo económico del MAS ha fracasado y ahora tratan de responsabilizar a la Asamblea Legislativa. “El gobierno se ha desnudado completamente, la falta de combustibles, la falta de divisas muestra claramente el fracaso de un modelo económico, el aplazo de un gobierno, no se tomaron las previsiones y hoy quien está pagando esas consecuencias es el pueblo con inmensas colas para abastecerse”, dijo Cuéllar. Recuerda que el gobierno dijo que con la venta del oro se podría solucionar la falta de dólares, sin embargo, hoy Bolivia esta en las mismas condiciones. Recuerda que el gobierno dijo que con la venta del oro se podría solucionar la falta de dólares.

– Cooperativas mineras le dan 72 horas al gobierno para que resuelva la crisis de combustible y lo tildan de «ineficiente»

Fencomin otorga 72 horas de plazo, a partir del lunes 17 de marzo, a todas las autoridades, empezando del presidente, ministros y legisladores, «(que) dejen de lado sus peleas internas y den solución al desabastecimiento de combustibles para las cooperativas y la población”, dice el voto resolutivo aprobado hoy por ese sector. Si en ese plazo las autoridades no resuelven el problema “el movimiento minero cooperativo se verá obligado a iniciar movilizaciones en todo el país defensa de nuestras fuentes laborales”, complementó, al hacer un llamado a la población a unirse a esta “lucha” por una vida digna y “hasta las últimas consecuencias. En relación con el material explosivo repudiaron que hayan sido burlados porque las autoridades no cumplieron los compromisos que adoptaron.

– Bolivia ratifica en la ONU compromiso con las mujeres campesinas y el derecho a la alimentación

En el marco del 58° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bolivia reafirmó su compromiso con la protección y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres campesinas, quienes garantizan la seguridad alimentaria global. Con ese fin, la representación de Bolivia en Ginebra impulsó el evento paralelo “La Función de la Undrop en la realización del derecho a la alimentación: el papel de las mujeres campesinas”, informó la Cancillería. Los panelistas subrayaron la importancia de implementar medidas urgentes para garantizar el acceso de las mujeres campesinas a la tierra, recursos financieros, servicios básicos y tecnología, factores esenciales para la sostenibilidad de sus comunidades y el ejercicio pleno de sus derechos. La Misión Permanente de Bolivia propuso revalorizar su lucha .

– Protesta por escasez de combustible: Un grupo de personas echa basura a YPFB en Santa Cruz, pide la renuncia de Dorghaten

Un grupo de personas, el Comité pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) protestaron contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) exigen la renuncia de su presidente Armin Dorghaten. «Es la indignación de un pueblo, ya estamos cansados sin combustible, la canasta familiar se ha ido a las nubes, antes se iba con 100 bolivianos al mercado y ahora se va con 500. Ya estamos cansados, he tenido que hacer fila en el surtidor por seis días”, protestó una de las personas esta noche en la ciudad de Santa Cruz, a tiempo de botar bolsas de basura en las puertas de YPFB. Desde mediados de febrero se agudizó el desabastecimiento de combustible en el país, en las estaciones de servicio se registraron extensas filas donde los transportistas deben esperar por varias horas.

– Hay más vendedores y compradores de USDT en Binance, por eso es el más utilizado, explica experto en criptoactivos

Consultado por La Hora Pico de eju.tv sobre cuál es la plataforma de compra y venta de criptomonedas más importante en Bolivia, el experto en criptoactivos y blockchain, Galo Salame, aseguró que la compañía global Binance es la más grande no solo en el país, sino en el mundo. “En otras plataformas digitales los volúmenes no son tan importantes como en Binance. La gente no va a Binance porque sea más bonito o más práctico o más seguro que cualquier otro intercambio, sino porque el volumen está ahí. Es decir, los vendedores de USDT tienen sus anuncios en esa plataforma”, explicó Salame en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El experto detalló que otras empresas de trading (compra y venta) de criptomonedas son Coinbase, Kraken, KuCoin, OKX y Bybit, entre otros.