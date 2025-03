El Alto celebra su aniversario 40 con promesas de obras por parte del Gobierno de Arce

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La Sesión de Honor del Concejo Municipal de El Alto. Foto: GAMEA

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Línea Carmesí, el nuevo tramo del teleférico que unirá Miraflores y La Portada con El Alto; a cinco meses de los comicios hay 17 precandidatos presidenciales y hermetismo para nominar a vicepresidentes; y, Camacho afirma que los productores cruceños generan más utilidades para el país que lo que reciben de subvención. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Línea Carmesí, el nuevo tramo del teleférico que unirá Miraflores y La Portada con El Alto

El Alto contará con una nueva línea del teleférico, esta vez la Carmesí, que conectará esa ciudad con las zonas de Miraflores y La Portada, en La Paz, y contará con una inversión de 92 millones de dólares. «Tomamos la decisión de construir una nueva línea del teleférico, la Línea Carmesí, que cerrará el circuito con la Línea Naranja», declaró este jueves el presidente Luis Arce, en su discurso por el 40 aniversario de la ciudad de El Alto. El mandatario detalló que esta nueva línea permitirá una «conexión estratégica» entre el barrio de Miraflores, de la ciudad de La Paz, y El Alto, ya que facilitará el desplazamiento de miles de usuarios y contribuirá a la descongestión de una de las zonas con mayor tráfico vehicular. La Línea Carmesí tendrá un tiempo total de recorrido de unos 11 minutos y transportará a más de 4.000 pasajeros por hora.

https://eju.tv/2025/03/linea-carmesi-el-nuevo-tramo-del-teleferico-que-unira-miraflores-y-la-portada-con-el-alto/

– «Yo no sé de qué se ríe la concejal»: Eva Copa reprende a edil en pleno discurso

En pleno discurso, la alcaldesa Eva Copa reprendió a una de las concejales de la ciudad de El Alto, quien aparentemente se rio cuando la primera autoridad intervenía en la sesión de honor. «Yo no sé de qué se ríe la concejal, porque yo no sabía que había concejales del Frente Para la Victoria, hay que tener dignidad, ética, y cuando tu jefe te dice ‘renuncia’, renuncias, pero hay que estar hasta el final», declaró la burgomaestre, ante la presencia del presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y otras autoridades que participaron de la ceremonia. Copa aludió al FPV por la reciente alianza de Evo Morales con ese partido, para presentar su candidatura a las presidenciales de agosto y no perdió oportunidad de criticar el museo que se construyó en honor al exjefe masista, que quedó abandonado.

https://eju.tv/2025/03/yo-no-se-de-que-se-rie-la-concejal-eva-copa-reprende-a-edil-en-pleno-discurso/

– A cinco meses de los comicios hay 17 precandidatos presidenciales y hermetismo para nominar a vicepresidentes

A cinco meses de los comicios generales, previstos para el 17 de agosto, se conoce de 17 precandidatos presidenciales, pero aún hay hermetismo para nominar a los acompañantes. La elección de postulantes a la vicepresidencia estaría relegada para después de la definición de los candidatos a presidentes. “Nosotros estamos viendo varios nombres de quienes podrían ser vicepresidentes, pero en eso también hay que buscar la unidad de la oposición”, afirmó el diputado por Creemos, Leonardo Ayala. El legislador afirmó que hasta el momento solo se conocieron encuestas en relación a quiénes podrían ser los candidatos presidenciales, en especial los que pertenecen al denominado bloque de unidad de la oposición y será luego de esa elección que se debatirá el nombre de los acompañantes en los diferentes frentes políticos.

https://eju.tv/2025/03/a-cinco-meses-de-los-comicios-hay-17-precandidatos-presidenciales-y-hermetismo-para-nominar-a-vicepresidentes/

– Grover García: El MAS no acepta dictadores ni corruptos, por eso Evo se ha buscado un partido a su medida

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, aseguró este jueves que su partido no acepta entre sus filas a «dictadores ni corruptos», por lo que Evo Morales se buscó un partido a su medida. «Ha hecho un gran favor al instrumento, porque dentro del instrumento no se permiten líderes que manejen dictatorialmente, no se permiten líderes que manejen al dedo, tampoco corruptos, por eso Evo Morales se ha buscado su partido político como es y tal cual es, a su medida», manifestó. El exjefe masista anunció hace unos días su alianza con el Frente Para la Victoria (FPV), para presentar su candidatura con ese partido, pese a estar inhabilitado para aspirar a la Presidencia. En consecuencia, García indicó que su partido tiene reglamentos y normas internas que prevén procesos de expulsión para quienes traicionen a la sigla.

https://eju.tv/2025/03/grover-garcia-el-mas-no-acepta-dictadores-ni-corruptos-por-eso-evo-se-ha-buscado-un-partido-a-su-medida/

– Desmienten trascendidos sobre supuestas alianzas internas en el “bloque de unidad”

El vocero de Unidad Nacional (UN), Marcos Fuentes, desmintió la especulación surgida por la publicación de un medio televisivo, sobre una supuesta alianza al interior del “bloque de unidad”, entre el empresario Samuel Doria Medina y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar. “No hay ninguna ruptura dentro del bloque de unidad, o como se ha dicho, que hay alianzas dentro de las alianzas”, afirmó. Los supuestos cuestionamientos giran en torno a la presentación de los planes de Gobierno anunciado por Doria Medina y Cuellar, quienes invitaron a una conferencia de prensa para el sábado, en uno de los salones de la Fexpocruz. Fuentes confirmó que es para visualizar la visión de país que tienen los precandidatos a la presidencia de Bolivia.

https://eju.tv/2025/03/desmienten-trascendidos-sobre-supuestas-alianzas-internas-en-el-bloque-de-unidad/#google_vignette

– Camacho afirma que los productores cruceños generan más utilidades para el país que lo que reciben de subvención

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró este jueves que la los sectores productivos cruceños aportan mucho más al erario nacional de lo que reciben por concepto de la subvención de diésel frente a otras actividades como la minería, o las empresas estatales, y que no es responsabilidad de estos actores económicos la escasez de combustibles que se agravó desde hace varias semanas y pone en vilo la campaña de verano del agro. Los representantes de diferentes asociaciones de pequeños, medianos y grandes productores del agro alertaron sobre la posibilidad de la pérdida de la cosecha de este año por la imposibilidad de efectuar las labores propias de esta época debido a la falta de diésel para la maquinaria que se utiliza y los servicios de transporte de los diferentes productos agrícolas.

https://eju.tv/2025/03/camacho-afirma-que-los-productores-crucenos-generan-mas-utilidades-para-el-pais-que-lo-que-reciben-de-subvencion/

– Gremiales acuden al TCP en busca de congelar disposición confiscatoria

La Confederación de Gremiales de Bolivia presentó este jueves una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exigiendo la derogación de la disposición séptima de ley del Presupuesto General de la Nación, informó el diputado Miguel Roca. El parlamentario estuvo acompañado del exmagistrado Gualberto Cusi y el dirigente máximo de los gremiales Jesús Cahuana. Los accionantes solicitan al TCP congelar la aplicación de esta ley confiscatoria entre tanto se pronuncie con una sentencia. El exmagistrado Cusi pidió a los tribunos excluir del ordenamiento jurídico del país la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado, por ser contraria a la Constitución y confiscatoria sobre todo contra los comerciantes minoristas.

https://eju.tv/2025/03/gremiales-acuden-al-tcp-en-busca-de-congelar-disposicion-confiscatoria/

– Advierten que YPFB aún no ha podido redirigir a otros mercados el gas que dejó de exportar a la Argentina

En enero, la producción de gas natural se ha mantenido a la baja y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha logrado redirigir a otros mercados los volúmenes del energético que dejó de exportar a la Argentina, advierten desde la Gobernación de Santa Cruz. Tampoco los ductos del país se usan para exportar el gas de país del sur, hacia Brasil. “YPFB no ha logrado redirigir los volúmenes a otros mercados tras la reducción de ventas a Argentina; lo cual se significa una pérdida de comercialización del 20% del gas natural”, señala la Dirección de Hidrocarburos, Minas y Energía del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz en su reporte Infodatos de Hidrocarburos de enero 2025, en el que se detalla la información de la producción y comercialización de gas natural y líquidos.

https://eju.tv/2025/03/advierten-que-ypfb-aun-no-ha-podido-redirigir-a-otros-mercados-el-gas-que-dejo-de-exportar-a-la-argentina/

– Denuncian estafa de 2 millones de dólares con la compraventa de la divisa extranjera en La Paz

Un grupo de personas, víctimas de estafa, denunció que un clan familiar en la ciudad de La Paz le sonsacó fuerte sumas de dinero, que sumarían dos millones de dólares, mediante ofertas de venta de dólares baratos respecto al mercado informal. Según el abogado Diego García, el clan familiar está compuesto por una pareja y sus dos hijas, quienes realizaban las transacciones de dólares en ambientes de una empresa de seguridad privada, para dar mayor confianza a las víctimas. Explicó que los estafadores ofrecían dólares a precios de Bs 9 y Bs 10, más baratos que el mercado informal. La familia ofrecía entregar las divisas en plazos de semanas, porque supuestamente las conseguiría en el exterior. Las víctimas señalaron que primero los estafadores se ganaban la confianza entregando los dólares solicitados, pero desde diciembre no cumplieron.

https://eju.tv/2025/03/denuncian-estafa-de-us-2-millones-con-la-compraventa-de-dolares-en-la-paz/

– Dos acusados por la muerte del capitán Aldunate trabajaban con Marset

Las declaraciones de las personas, citadas por la Fiscalía en calidad de testigos en la investigación por el asesinato del capitán José Carlos Aldunate, vinculan a dos de los acusados del crimen con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. De momento, los presuntos implicados por el asesinato del capitán Aldunate son Cristian R. (detenido), su hermano Erick R. (prófugo), Ericka P. (esposa de Erick R., prófuga). Otras personas detenidas son Elena O. (madre de Ericka P.) y la esposa de Cristian R. Los testigos vincularon al menos a dos de los acusados con el uruguayo Sebastián Marset. “Cristian R. trabajaba para el señor Sebastián Marset”, señala uno de los testigos, en referencia a uno de los detenidos. El testigo también vincula al prófugo Erick R. D., que según la Fiscalía era el chofer de los sicarios que dispararon contra Aldunate.

https://eju.tv/2025/03/dos-acusados-por-la-muerte-del-capitan-aldunate-trabajaban-con-marset/