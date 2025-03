El dictador Nicolás Maduro cedió a la presión de EEUU y ordenó incrementar los vuelos de repatriación de migrantes

Tras la advertencia de Washington de imponer severas sanciones económicas contra su régimen, el líder chavista anunció que este jueves arribarán a Venezuela 306 connacionales que serán devueltos desde México

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien usurpa el poder desde el pasado 10 de enero tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024, ordenó este miércoles aumentar las acciones diplomáticas para garantizar la repatriación de los migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos.

Maduro anunció que este jueves 20 de marzo a las 10:00 (hora local) aterrizarán en Venezuela 306 migrantes nacionales que serán repatriados desde México.

“He ordenado incrementar todas las acciones diplomáticas para traernos a todos los venezolanos y venezolanas de los Estados Unidos. (…) Vamos a regresar todos los migrantes”, prometió el dictador caribeño.

Aseguró, además, que el enviado especial para las negociaciones con Washington, el chavista Jorge Rodríguez, liderará esta operación.

La decisión del régimen de Venezuela se produce en medio de una tensa confrontación con Estados Unidos. El Departamento de Estado advirtió este miércoles que impondrá “sanciones nuevas, severas y progresivas” al régimen chavista si Maduro no acepta más vuelos de repatriación de sus nacionales.

Esta advertencia de sanciones está relacionada con el reciente envío de más de 200 venezolanos a El Salvador, un acto que Caracas calificó como un “vulgar secuestro”.

Desde Washington, se ha señalado que los migrantes enviados a El Salvador están vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, grupo al que Estados Unidos acusa de tener estrechos lazos con la dictadura chavista.

“Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna”, advirtió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Maduro denunció que el traslado de los migrantes venezolanos a El Salvador representa una violación de sus derechos humanos, calificando la acción de “humillación” y “crueldad”. En su intervención, Maduro aseguró que los migrantes fueron “secuestrados y enviados a un campo de concentración”.

Además, el dictador caribeño hizo un llamado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que no “sea cómplice de este secuestro” y de la “crueldad” contra los venezolanos deportados. “No es justo, no es humano, no es digno”, afirmó Maduro.

“Presidente Nayib Bukele, con todo respeto se lo pregunto, ¿qué juez dio la orden en El Salvador, bajo qué cargos, bajo qué proceso judicial, bajo qué derecho a la defensa, para tener presos a 238 venezolanos que eran migrantes en los Estados Unidos?”, señaló.

“El Tren de Aragua no existe”

El líder del régimen chavista aseguró este miércoles que la organización criminal Tren de Aragua “es historia” y “no existe” en el país.

El dictador caribeño hizo un llamado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que no “sea cómplice de este secuestro” y de la “crueldad” contra los venezolanos deportados (EFE/ Rodrigo Sura)

En un acto transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro reconoció que el grupo criminal “efectivamente existió” en el pasado, pero insistió en que ahora “es polvo cósmico en Venezuela”.

Maduro acusó a varios ex presidentes latinoamericanos de haber facilitado la salida de miembros del Tren de Aragua del país, asegurando que el ex mandatario de Colombia, Iván Duque, y el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, “se llevaron a algunos delincuentes” y les otorgaron refugio en sus países.

“¿Quién se llevó a algunos delincuentes, entre ellos delincuentes seguramente del Tren de Aragua, para el exterior? Bueno, el expresidente Iván Duque se los llevó y les dio refugio en Colombia, el expresidente difunto Sebastián Piñera se los llevó a Chile”, afirmó Maduro durante su intervención.