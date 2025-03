El Estado plurinacional guiado más por la identidad que por la racionalidad

La política no debería ser solo una lucha por el poder, sino un intento de resolver los problemas comunes y buscar el bienestar general”. Pukymon.

Ovidio Roca

Modelos económicos y políticos

Las ideologías políticas son conjuntos de ideas o postulados fundamentales de los partidos políticos, en relación a cómo deberían funcionar las Instituciones de un Estado, una sociedad o una población.

La ideología democrática es una visión del mundo construida desde la razón. En un régimen democrático todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas.

La Republica de Bolivia, fue fundada en base a los principios de la cultura democrática, que apuntan al ciudadano libre, responsable de su destino y donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

El IPSP y el MAS

Cuando el MAS un movimiento de origen campesino e indígena asume el poder el año 2006, inmediatamente se preocupa de destruir la República Democrática e instaurar un Estado Plurinacional cocalero, donde prevalecen la Identidad étnica y la coca.

La identidad en el accionar político, divide a las personas en grupos y fomenta el conflicto en lugar de buscar un bienestar común, como la democracia.

El 25 de marzo de 1995 en Santa Cruz se inauguró el primer Congreso del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP). La sigla del MAS para participar en las contiendas electorales, fue adquirida de un dirigente de Falange Socialista Boliviana (FSB), un partido de derecha.

Conocimos de un reciente comportamiento social influido por la identidad y así lo relata Samuel Doria Medina: “He tenido una experiencia en una elección, yo nombré a un candidato cruceño y por esa razón me quitaron el apoyo que yo tenía en La Paz y El Alto. Y como a mí me quitaron el apoyo, le quitaron el apoyo al cruceño. Me quedé sin soga ni cabra”. ¡Kawsachun coca, wañuchun q’aras!.

Situación económica y perspectivas de Bolivia con el masismo

La economía nacional siguiendo la pésima receta del masismo no funciona, y esto lo vemos todos los días.

Diariamente persisten en el país los problemas como la inseguridad jurídica, irrespeto a la propiedad privada, la prohibición de exportaciones e importaciones, limitación al uso de transgénicos, la falta de políticas efectivas para lograr un crecimiento económico sostenible, escasez de divisas, desabastecimiento de carburantes y la carestía de insumos que han puesto en riesgo la estabilidad y la supervivencia de miles de empresas de todos los rubros, tamaños y regiones. Etc.

Este producto del Socialismo ya lo vimos en Cuba, Venezuela y Nicaragua y ahora también en Bolivia, donde vemos que siguiendo el mismo guion al final del cuento, de la novela socialista, tenemos la economía destruida y la población empobrecida y desesperada.

Toda una verdadera tragedia y lo absurdo es que no queremos aprender aunque lo veamos. EL pueblo es MASoquista.

Cada día vemos a los productores agropecuarios buscando combustibles para mover sus maquinarias para sembrar, levantar sus cosechas y llevarlas a los mercados. También a los transportistas que hacen enormes colas esperando el combustible para su trabajo, lo mismo que los cuentapropistas, rebuscándoselas para ganar unos pesos para que su familia pueda comer.

Todo está bloqueado, nada se mueve, no se produce, no se exporta, por lo que no hay divisas, dólares y luego serán los yuanes.

Los que trabajan y producen, le piden al Gobierno que libere la importación de combustibles, deje de cobrar impuestos a la importación de hidrocarburos, permita que se exporte e importe libremente lo que la economía produce y necesita, que se anulen los cupos de exportación, se liberen las fuerzas del mercado y se garantice una plena seguridad jurídica.

Para salir del pozo, una tarea urgente es dar seguridad y confianza al ciudadano y a los inversionistas y así se empiece a producir. Esto implica: sanear la justicia, cambiar a los jueces y fiscales que están corrompidas y no tienen credibilidad. Asimismo que el Gobierno reduzca los gastos, reduzca la burocracia, evite endeudarse en esas, disque Industrias, truchas que nacen quebradas, aunque generan grandes ganancias para los masistas con su compra.

En un país de economía libre, los ciudadanos sin intervención del Estado solucionara los dos problemas de fondo, que tenemos en el corto plazo: especialmente la ausencia de combustible y de divisas, los dólares

