El exvocero de la Presidencia dice que Luis Arce no debe repostular y advierte que el MAS puede perder la sigla

Según Jorge Richter, Luis Arce no alcanza ni el 3% de respaldo electoral en varias encuestas. La ley electoral estipula que los partidos que no sumen ese porcentaje de votos pierden la sigla.

El exvocero de la Presidencia, Jorge Richter, se refirió a la posible repostulación de Luis Arce en las elecciones generales de agosto de este año y en ese marco señaló que los estudios de opinión no le favorecen, por lo que consideró que debe descartar esa posibilidad.

En ese marco, advirtió que tomando en cuenta los porcentajes de los estudios de intención de voto, entre ellos dos recientes a los que tuvo acceso, el mandatario puede perder la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) si se inscribe en la contienda electoral.

«El que tiene que llamar la atención de sobremanera es alguien que tiene la robustez del Estado, de la economía del Estado, de las obras del Estado, de la publicidad del Estado y que es el candidato oficial: El presidente Luis Arce, que no logra salvar la sigla», afirmó.

Según el exvocero, el gobernante no alcanza ni el 3% de respaldo electoral en varias encuestas.

La ley y el TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancelará la personalidad jurídica de las organizaciones políticas que no obtengan al menos el 3% del total de votos válidos en las elecciones generales del 17 de agosto, tal como establece la ley electoral.

Así lo ha informado el vocal electoral Tahuichi Tahuichi, quien recordó que esta disposición no fue aplicada en los comicios de 2020 en el marco de la Ley 1315 que surgió tras los conflictos de la crisis de 2019, pero de manera excepcional.

«El candidato Luis Arce es el candidato más bajo con menos de 3%», dijo Richter citando otra encuesta que no llegó a detallar.

Candidato

Arce confirmó la semana pasada que está en la carrera electoral como precandidato en el Movimiento Al Socialismo (MAS), que elegirá a su binomio el 11 de abril en un congreso, según su dirigencia.

¿Usted diría que él no debiera ser candidato?, le preguntaron a Richter. «Absolutamente no debiera ser candidato», respondió.

«Hay un conjunto de otros elementos que hay que mirar en una encuesta. Bueno, la gente no considera que el presidente puede resolver la situación económica del país, no confía en su Gobierno, no considera que puede generar empleos», dijo.

En su juicio, «el Gobierno ya no tiene el apoyo ciudadano por encima del 90%, lo cual es prácticamente un consenso nacional de rechazo a la gestión de Gobierno».

Por lo tanto, «los bolivianos consideradamente están haciendo espera de que el tiempo constitucional acabe, hayan elecciones y se elija a otra persona».

«Esos son elementos con los cuales sería bueno no forzar una participación electoral porque los resultados ahí no acompañan por más que la estrategia sea de concentrar en su persona la candidatura única del lado de la izquierda en el país», sostuvo.