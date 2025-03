El FPV minimiza la denuncia en el TSE y el evismo apunta a la vocal San Martín

El diputado Héctor Arce señaló que detrás de la denuncia hay una «mano negra» del Gobierno y aseguró que el denunciante en este caso tiene vínculos con la vocal Yajaira San Martín.

eju.tv / Video: No Mentirás

El presidente del Frente Para la Victoria (FPV), Eliseo Martínez, minimizó la denuncia que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) admitió sobre su participación en los comicios anteriores y su posible salida del ruedo electoral por no cumplir con el requisito del 3% de votos.

«No pasa nada, así quiero ser claro y concreto, porque primero es una ley de 2020 y después es un reglamento. Eso creo que tenemos que tener muy en cuenta, los que nos han puesto la denuncia creo que no saben redactar ni siquiera para conocer los reglamentos, la ley parece que no conocen», señaló en el programa No Mentirás.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Entonces, nosotros no estamos preocupados de esa situación, ya estos días vamos aclarando conforme nuestro departamento jurídico, que en este momento están en un análisis y ellos van a ver toda esta situación. No estamos preocupados que no vamos a participar, sino que nosotros vamos a participar en 2025, es un chantaje, tal vez es un señor, no le conozco, que ha presentado una denuncia, pero sin fundamento», dijo.

Por su lado, el diputado evista Héctor Arce minimizó la denuncia y señaló que los planes del evismo no han cambiado.

Denuncia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) admitió este jueves una denuncia en la cual se demanda la cancelación de personería jurídica en contra de los partidos políticos Frente Para la Victoria (FPV) y Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN- BOL).

El proceso fue interpuesto por Peter Erlwein Beckhauser, bajo el argumento que ambos partidos no lograron sumar el 3% de votos en la última elección presidencial.

Beckhauser sustentó la denuncia con base en la disposición del inciso b, parágrafo I del artículo 58 de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, que hace referencia a la cancelación de personalidad jurídica, por «no haber obtenido al menos el 3% del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron».

Según el informe del TSE, en 2020, el FPV obtuvo una votación del 1,55%; mientras que PAN BOL, el 0,52%. Ahora, ambos partidos políticos tienen cinco días para contestar y asumir su defensa.

«A mí nadie me utiliza, tengo mis propias convicciones éticas y morales, solo que me parece injusto, estos partidos que no tienen legitimidad no pueden participar», señaló Beckhauser en el mismo programa de televisión.

Evista apunta a una vocal

En ese marco, el diputado Arce señaló que detrás de la denuncia hay una «mano negra» del Gobierno y aseguró que el denunciante en este caso tiene vínculos con la vocal Yajaira San Martín.

«Hay una mano negra, hay una instrucción política de Lucho Arce a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y vean los mecanismos jurídicos tomando una decisión política, buscar que Frente Para la Victoria quede sancionado», sostuvo.

En ese marco, mostrando fotos, el legislador evista dijo que tiene «la absoluta certeza de que Peter es la pareja, es el concubino de la vocal Yajaira San Martín, quien lo etiqueta de manera permanente en sus redes sociales».

En criterio de Arce, la denuncia de Beckhauser «obedece a una instrucción política de buscar que el TSE, en la Sala Plena, pueda tomar una decisión política». Incluso dijo que el hombre era «su cobrador y negociador» en las licitaciones del conteo rápido.

Respuesta

El aludido rechazó las denuncias de Arce, a quien emplazó a presentar las pruebas de rigor, en caso contrario, advirtió con una denuncia por difamación. En ese marco, señaló que la actual vocal fue su pareja, pero indicó que se separó en septiembre de 2023.

«Si el diputado fuera un buen investigador, supiera qué es lo que pasó y cuáles son las motivaciones de mi separación con esa señora y supiera que no le dirijo la palabra, no le hablo, no terminamos en buenos términos», señaló Beckhauser.

Se espera un pronunciamiento de la autoridad electoral aludida.