El presunto asesino de Tupac Shakur defendió su inocencia en su primera entrevista desde su arresto

Davis, de 61 años, fue arrestado en septiembre de 2023 y enfrenta un cargo de asesinato con un agravante por pertenencia a una pandilla, según la Policía Metropolitana de Las Vegas.

“Soy inocente”, afirmó Davis en declaraciones a ABC News desde el Centro de Detención del Condado de Clark, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

“No lo hice. No tienen nada. Y saben que no tienen nada”, agregó, argumentando que no hay pruebas que lo sitúen en la escena del crimen.

Las autoridades han construido su caso en gran parte a partir de declaraciones pasadas del propio Duane Davis, incluidas entrevistas y su autobiografía de 2019, Compton Street Legend.

En el libro, coescrito por un tercero, habría descrito detalles sobre la noche en que Shakur fue asesinado a tiros en un ataque desde un vehículo en movimiento en Las Vegas.

“Yo nunca leí el libro”, aseguró Davis en la entrevista. “Solo le di detalles de mi vida y él hizo su investigación y escribió el libro por su cuenta”.

En el texto, Keffe D se describe como uno de los únicos testigos vivos del enfrentamiento mortal entre los ocupantes de dos vehículos en la franja de Las Vegas.

La versión de la fiscalía y la coartada de Keffe D

Los fiscales sostienen que Davis fue un miembro de alto rango de la pandilla Crips en Compton, California, y que organizó el asesinato de Tupac Shakur en represalia por una pelea ocurrida horas antes en un casino, en la que el rapero y su equipo agredieron físicamente a Orlando Anderson, presunto integrante de los Crips.

Según la acusación, Davis fue quien proporcionó la pistola Glock calibre .40 utilizada en el crimen.

Durante una conferencia de prensa tras su arresto, el teniente de homicidios de la Policía de Las Vegas, Jason Johansson, afirmó que Davis fue el “líder” del grupo de personas que cometió el asesinato y quien “orquestó el plan que se llevó a cabo”.

En su defensa, asegura que la fiscalía no puede demostrar su presencia en la escena del crimen.

“No tienen evidencia contra mí. No pueden ubicarme en Las Vegas”, afirmó Duane Keffe D Davis en la entrevista.

Según su versión, en la noche del 7 de septiembre de 1996, cuando Shakur fue baleado, él se encontraba en Los Ángeles, a más de 300 millas (480 kilómetros) de distancia.

Su defensa presentó en febrero de 2024 una moción para retrasar el juicio, argumentando que un investigador privado había encontrado testigos que respaldarían su coartada.

Como resultado, el juicio, originalmente programado para marzo de 2024, fue postergado hasta 2026.

Las dudas sobre otro posible responsable

Davis también sugirió que las autoridades deberían enfocar su atención en otro sospechoso.

En la entrevista con ABC News, mencionó a Reggie White Jr., quien trabajaba como guardia de seguridad para Marion Suge Knight, el entonces productor de Tupac Shakur y también presente en el vehículo atacado.

Según Davis, White era el “testigo clave” y, al mismo tiempo, el “principal sospechoso”.

White, quien conducía el automóvil en el que viajaban Shakur y Knight cuando ocurrió el tiroteo, ha negado cualquier participación en el crimen.

El asesinato de Tupac Shakur

El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur, de 25 años, asistió a la pelea de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Sheldon en el MGM Grand de Las Vegas.

Tras el evento, el rapero y su equipo tuvieron un altercado con Orlando Anderson en el casino.

Horas más tarde, cuando Shakur y Knight se dirigían en auto a un club nocturno, su vehículo se detuvo en un semáforo en la intersección de Flamingo Road y Koval Lane.

En ese momento, otro automóvil se les acercó y disparó múltiples veces. Shakur fue alcanzado por cuatro disparos y trasladado al hospital, donde falleció seis días después debido a las heridas.

Knight, quien conducía el vehículo, resultó herido por una esquirla de bala, pero sobrevivió.

Desde la cárcel, Duane Davis ha expresado su confianza en que podrá demostrar su inocencia.

“Dios está conmigo y me sacará de esto”, declaró. “Sobreviví al cáncer, a las calles y al FBI. Eso es un gran logro para un hombre de Compton”.