El Puente se sumará a la lista de municipios declarados en desastre por crecida del río Grande

“Pedimos nosotros a nuestras autoridades y departamentales que puedan ayudarnos”, manifestó la autoridad al referir que también la ayuda no puede llegar a ciertas zonas debido a que los caminos quedaron destruidos , por lo que urge rehabilitar las vías de comunicación.

Testimonios de los afectados

Entre los afectados, hay agricultores que perdieron el 100% de su producción, siendo un ejemplo el de la comunidad Lagunilla, a 60 kilómetros de la zona urbana de El Puente, en donde habitan 106 familias que se dedican a la producción de granos.

“Estaba todo listo para ser cosechado y de un rato a otro todo quedó bajo el agua, ha quedado totalmente perdido”, dijo uno de los agricultores de esta comunidad, desde donde también se sumaron al pedido de ayuda.

“Se está fregando soya, ya no sirve, ni el arroz, están viendo ustedes, grave está aquí”, dijo otro de los afectados. “No tenemos arroz ni soya, hermanos. El banco no nos va a perdonar, no hay nada que cosechar”, expresó un tercer agricultor.