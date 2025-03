«El sector gastronómico está golpeado, los precios de insumos suben como la espuma», lamenta Leigue

Las ventas de los fines de semana es lo que aún sustenta a los restaurantes.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La aguda crisis económica que azota el país golpea a todos los sectores, entre ellos a los gastronómicos que ven como los precios de los alimentos y equipamiento aumentan y “suben como la espuma”, lamentó el expresidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, Fabrizio Leigue.

“Otra vez estamos golpeadísimos, todos los insumos están subiendo como la espuma y la verdad que ya no sabemos qué hacer con el tema de los precios para no correr (despedir) a la gente. Estamos tratando de mantener, pero vemos que la carne de res está subiendo, el pollo sube, el aceite no hay a veces. Uno habla con los proveedores de aceite y le dices: no, no tengo aceite, recién voy a tener bidones para la próxima semana, para el lunes. (…) No es solo un tema de precios, sino también escasez de productos”, dijo Leigue en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El exdirigente gastrónomo reveló que aún, con la falta de dólares, combustibles y alimentos, entre otros, la población sale a almorzar, aunque ya no con tanta regularidad como lo hacía antes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“(Mayor) consumo tenemos en los fines de semana y eso es lo que nos está sustentando. Entonces, algo es cierto ahí, pero es un efecto cascada, porque los que salían antes cinco veces a la semana, ahora salen cuatro, los que salían tres, ahora salen dos, los que salían dos salen una y los que salían una ya solo cocinan en casa”, manifestó Leigue.

Como los precios de los productos de la canasta familiar se han disparado, ahora hacer mercado, o salir a realizar las compras semanales, resulta mucho más caro por lo que la población prefiere comprar menos productos comestibles, como la carne de res y pollo, o los que tengan menor precio, expresó el expresidente de la Cámara Gastronómica cruceña.

“Desde el año pasado han venido cerrando restaurantes que eran icónicos del centro de la ciudad y teníamos sucursales que estaban en zonas claves y hoy ya no las tienen. Tenemos el dato que es un 30% de restaurantes que han ido cerrando y estamos viendo en redes sociales, igual que están anunciando posibles cierres o que van a cerrar de acá un mes y la verdad que por el tema de las ventas que se hace insostenible, se hace insostenible pagar todo”, lamentó Leigue.