“Ellos dicen llamen a YPFB y pídanle que pague”: Cisterneros relatan su larga espera para cargar combustible en Perú

René Calderón, dirigente del Transporte Pesado afirmó que antes podían cargar hasta dos veces a la semana, mientras que hoy, solo realizan una carga el mes.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/ Que no me pierda

Ante el desabastecimiento de combustible en Bolivia, los conductores de los camiones cisternas denunciaron que, algunos de sus compañeros se encuentran aguardando hasta 15 días para cargar el combustible en Perú. El ejecutivo del Transporte Pesado, René Calderón informó en QNMP que muchos de sus colegas no han podido realizar el carguío e incluso debieron volverse al país sin carga desde Pisco.

“En Pisco muchos salieron sin cargar porque solo nos dan pase de frontera en 30 días; en Mollendo estamos esperando que lo solucionen porque si no cancelan no hay carguío (…) De Perú lo que traemos es diésel. En la planta de Perú si el Gobierno no paga no nos cargan, no hay crédito (…) Ellos directo nos dicen: llamen a Yacimientos, pídanle que nos paguen y directamente los cargamos; Hay producto en el puerto, pero no nos quieren cargar”, explicó el ejecutivo del Transporte Pesado.

Según Calderón, antes realizar un carguío se demoraba entre 3 a 4 días, e incluso se cargaba dos veces a la semana, sin embargo, desde el año pasado, solo se puede cargar una vez al mes.