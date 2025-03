En sus posiciones, ¿listos?… ¡a por Bolivia desde Las Bolivias!

José Rafael Vilar

En unas dos semanas que vendrán, habrá de todo como en botica… electoral: Red UNO publicó su primera encuesta nacional; podrá votarse este fin de semana en las “primarias digitales” del bloque de activistas políticos de El Bunker; saldrá la encuesta última de Panterra; sabremos los resultados de las encuestas del Bloque de Unidad (maravilla que al fin se pusieran de acuerdo Quiroga y Doria Medina); posiblemente tendremos otro Informe Delphi, el TSE habrá cerrado sus plazos, publicará el calendario y los candidatos; la otra encuesta anunciada fue la que los precandidatos Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung —recientes aliados— anunciaron otro estudio de opinión será abril para definir cuál de los dos será el candidato presidencial (y en estos días nos ronda otra virtual de Intel)… Y el bombardeo de mensajes —eslóganes, insultos, autoelogios— aumentará (en redes ya son bastantes los de los tres punteros entre postulantes opositores).

Esto que hoy hago es real política ficción: futurología al ruedo. Pero como toda futurología que se precie de achuntar —la de Verne era así— se basa en algún elemento o alguna información que la soporte, acá van mis predicciones futurológicamente electorales.

Me sustentaré como data recordando la primera Encuesta de Red UNO presentada el pasado jueves: En números de un país global, a escala nacional para los MASes —sin Evo— puntea Andrónico (18 %) y Arce es irrelevante (1 %); suponiendo que al final se haga sana sana de las facciones y el Evo deje de insistir en su imposible candidatura, posiblemente mejore la suma pero da un 20 %, sin posibilidades de mermar a los contrincantes opositores. Del Bloque de Unidad Doria Medina está con el 17 % y Quiroga con el 16 %, un 33 %, aunque aún hay de donde sacar. El nuevo Bloque Reyes Villa + Chi capta el 13 % y el 11 % respectivamente, lo que les da un 24 % y aún hay un 4 % para Otros. En resumen: la suma de todas las anteriores adhesiones da un 80 %. ¡Candidatos definitivos: a pescar en ese 14 % que aún es de nadie! (y hasta en el 6 % que declara ni ni) porque ninguno de los grupos de adhesiones (sumados) en esta encuesta alcanza para pasar el baremo de ganar en la primera vuelta: sea por el 50 % de los votos válidos más uno (¿“voto de oro”?) o que uno de los candidatos saque el 40 % con el 10 % de diferencia del siguiente; lo otro, el despelote de la segunda vuelta.

No nos engañemos: una segunda vuelta presidencial no asegura gobernabilidad porque si los asambleístas nacionales son elegidos en el primer round —peor si la votación para ninguno de los dos primeros se acerca al filtro o baremo—, aunque el candidato con segunda mayoría haga una gran coalición para el ballotage, quedará enganchado de los compromisos, espacios y sinecuras que necesite ofrecer a otras opciones políticas ¡adjuntadas! fuera de su propio espacio.

¿Recuerdan la ingobernabilidad para Goni en 2022?, jalado desde todos “sus aliados” (algunos ahora en lid).

Hagamos un mapeo x los tres mayores departamentos del país, pero primero veamos la alícuota departamental del Padrón cuando las Elecciones Judiciales últimas:

Entre Santa Cruz, La Paz y Cochabamba reside el 73,3 % de los electores nacionales. En Santa Cruz, el candidato con más preferencias en este estudio de la Red UNO fue Quiroga (23 %), seguido por Doria Medina (22 %), así que el Bloque tiene el 45 % de adhesiones; el tercero es Andrónico con el 11 % (sumado Arce serían el 12 %); y para el otro Bloque (Reyes Villa + Chi) tienen ambos el 7 %, lo que les daría un 14 %. En La Paz, prima Andrónico con el 24 % (más el resultado de Arce: el 25 %), el segundo lugar es para Doria Medina con el 22 %, seguido de Chi con el 17 %, Quiroga con el 9 % y Reyes Villa con el 6 %; de acuerdo con esto, el Bloque de Unidad estaría con el 31 % y el otro Bloque el 23 %. Por último, Cochabamba lidera Reyes Villa con el 35 %, seguido por Andrónico en el 23 %, Quiroga con el 13 %, Samuel con el 9 %, Chi con el 5 % y Arce (¡de nuevo!) con un residual 1 %; agrupados, el Pacto Reyes Villa con Chi tendría el 40 %, los MASes con el 24 % y el Bloque de Unidad con el 22 %.

Las alícuotas de estas intenciones del Eje con respecto al Padrón Nacional aparecen a continuación:

Departamento % Adhesiones respecto del Padrón Nacional % Votantes del Padrón Nacional MASes Unidad Reyes Villa + Chi La Paz 6,8 8,4 6,2 27,0% Cochabamba 4,6 4,2 7,6 19,2% Santa Cruz 3,2 12,2 3,8 27,1% 14,6 24,7 17,6 73,3% Datos padrón TSE de la elección judicial 2024.

Datos primera encuesta Red UNO.

Queda claro que el MASes es más fuerte en La Paz (no puedo definir si toda o sólo la rural o la rural + El Alto) y después en Cochabamba (supongo que en el Chapare, nunca en capital); la Unidad es fuerte en La Paz (más que los MASes) y muy fuerte en Santa Cruz, y el Pacto lo es en Cochabamba y, después, en La Paz (posiblemente por el voto evangélico, que luego menciono).

Lamento no tener los datos de los otros departamentos ni el desglose por target y percentil de edad para hacer mi evaluación (si sí se difundió el jueves en la tele, Red UNO ha sido celosa o lenta en subir tan pertinente estudio hoy a su Website). Esperaré los otros estudios para hacerlo.

Lo que sí no me queda duda es a quienes afinan los miembros de los tres grupos: Andrónico afinará (dice que no pero no dudo que sí antes de la hecatombe partidaria, como único reemplazo potable) a los adherentes del MAS desencantados con Evo y con Arce (aunque podría captar parte de ellos), tratando de sumar desde la izquierda moderada a la radical no extrema, a la clase emergente por el MAS e, incluso, a los percentiles más jóvenes (los Z), despolitizados; Doria Medina apunta a las clases medias emergentes y medias, a los emprendedores y a los que apoyan a los exitosos, con foco en La Paz; Quiroga afina para las clases medias (de cualquier origen y poder), los empresarios (industriales y agropecuarios) y el cruceñismo; Reyes Villa explota la trayectoria de su éxito como burgomaestre y el rechazo a Morales mientras que Chi va por clases populares y medias emergentes, con fuerte incidencia del voto evangélico.

Por último, en la afinidad o posicionamiento ideológico: Andrónico es una opción de izquierda light no indianista —no descarto que pudiera utilizar el indigenismo, el no racista y sí incluyente—; Doria Medina va por una propuesta socialdemócrata (él y la gran mayoría de sus aliados ahora militaron en el MIR y de sus desgajes); Quiroga es un liberal antimarxista con una base de un nacionalismo conservador; Reyes Villa es una versión actualizada del desarrollismo nacionalista populista que manejó el MNR —con una visión no revolucionaria— y Chi es voto evangélico de clase popular y media emergente.

Y es todo por ésta, porque no conseguí los datos desglosados de Red UNO en su sitio ni en otros medios. Gracias a ustedes todos.

Fuente: eju.tv