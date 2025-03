Escasez de divisas: Bolivianos acuden a Paraguay para traer dólares

Como antes en Perú, los bolivianos adquieren nuevas estrategias para obtener dólares en efectivo.

Por Daniel Zenteno

Fuente: La Razón

La crisis de divisas en Bolivia se agudizó en los últimos años, especialmente en 2024, debido a una drástica reducción en las Reservas Internacionales Netas (RIN) y en el efectivo disponible de dólares.

Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), las divisas disponibles han caído de $us 1,415 millones en abril de 2022 a tan solo $us 50 millones en diciembre de 2024. Esta situación, combinada con la disminución en la producción y venta de gas para generar nuevos ingresos, generó una serie de medidas y comportamientos en la sociedad boliviana, que ahora busca alternativas para obtener dólares fuera del circuito formal.

Ante esta escasez, los bolivianos están recurriendo al vecino Paraguay para acceder a la moneda estadounidense. De acuerdo con La Nación, medio paraguayo, en enero, el Banco Central del Paraguay (BCP) inyectó $us 85 millones dólares al mercado para frenar la escalada del dólar en el país. Sin embargo, esta intervención, según Emil Mendoza, directivo de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, es limitada.

“Bolivia hoy está pasando por una crisis extremadamente fuerte en su economía. Ellos actualmente están careciendo de dólares. Dependían muchísimo de la exportación del petróleo y del gas y hoy en día creo que eso se redujo en un 50%, entonces es un golpe durísimo para su economía. Es así que hoy muchos bolivianos están acudiendo a nuestro mercado a llevar dólares a su país”, afirmó.

El mecanismo que utilizan los ciudadanos bolivianos para acceder a dólares es cada vez más sofisticado. Ante las restricciones impuestas por los bancos en Bolivia, donde las transacciones en línea se limitan a $us 100 por operación —con comisiones de un máximo del 50% adicionales por montos mayores—, muchos recurren a la compra de criptoactivos.

Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, conversó con La Razón y ofreció una perspectiva crítica sobre esta problemática. “Refleja la cruda realidad del país”, afirmó. En su criterio, la situación llevó a que los ciudadanos traigan dólares para uso personal, ya sea para inversión, compra de mercadería, giros u otros fines; sin embargo, también hay quienes los adquieren para revenderlos y obtener una ganancia.

Esta práctica, advirtió, se ha intensificado con la habilitación de las criptomonedas dentro de la normativa boliviana el año pasado, facilitando transacciones, “lavado de dinero y el contrabando de divisas en Paraguay”. “Es una muestra de que Bolivia tiene problemas serios en cuanto a la liquidez de dólares”, sostuvo el economista.

Esta situación no es nueva. En octubre de 2024 este medio informó cómo los ciudadanos de Bolivia realizaban una conversión de bolivianos a soles peruanos y de soles a dólares para poder conseguir la moneda estadounidense a un costo más bajo que en el mercado paralelo. Sin embargo, esta acción también tiene efectos colaterales; en el caso del sol peruano, la moneda llegó a cotizarse en más de Bs 3,77 en el tipo de cambio paralelo debido a la alta demanda de sectores comerciantes y de cambistas que recurren a esta estrategia para obtener divisas.

Por ello, el flujo de dólares a través del mercado informal paraguayo no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una crisis estructural en la economía boliviana. La disminución en la cantidad de divisas de libre disponibilidad en los últimos años, como se evidencia en la infografía, genera que exista un menor flujo de dólares que repercute en todos los sectores de la economía nacional.

De acuerdo con el Gobierno, este hecho se debe a la caída de los ingresos por la venta de gas, que pasaron de generar $us 6.000 millones anualmente, en la época de bonanza, a apenas $us 1.000 millones anuales entre 2021-2024.

Esta situación llevó a que el mercado de divisas en Bolivia se sienta asfixiado, obligando a los ciudadanos a buscar alternativas en el exterior. Las restricciones bancarias, sumadas al encarecimiento de insumos importados y a una política económica que aún no revierte la fuga de divisas, han dejado al sistema financiero boliviano en una posición vulnerable.

Romero recapituló la inyección extra que tuvo que hacer el Banco Central de Paraguay para mantener el dólar en un monto inferior a los 8.000 guaranís. Al no tener un tipo de cambio estable, la moneda paraguaya experimentó varias fluctuaciones en los últimos tres meses; sin embargo, el Gobierno del país vecino busca que el límite se mantenga en los 8.000 guarnís, pues si el dólar llega a costar más repercutiría en las actividades económicas y comerciales y afectaría a varios sectores.

De acuerdo con Romero, debido a estar en el centro de Sudamérica, los bolivianos acuden a los países vecinos desde que inició la crisis cambiaria en 2023. En los departamentos del occidente de Bolivia se recurre a territorio chileno o peruano para adquirir dólares, mientras que en el oriente se recurre a Paraguay o Brasil, aunque en este último puede repercutir la barrera lingüística.

Respecto a Argentina, el economista señaló que “es más difícil”, pues la economía argentina no atraviesa su mejor momento, por lo que el dólar es complicado de adquirir y existe también un mercado paralelo e informal.

Para Romero, medidas como la reciente norma de la Administradora de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) que restringe las transacciones con dólares a un máximo de $us 100 por mes, reconocen la crisis cambiara y fomentan las prácticas informales.

Sin embargo, en su criterio, no existe una medida asumida, ni por la Asfi ni por el Banco Central de Bolivia (BCB), para solucionar la escasez de dólares en un corto plazo para atender las demandas de la población con las divisas.

La institución financiera argumentó que el límite de $us 100 es favorable para los usuarios pues se suspende restricciones anteriores por montos todavía más bajos, de hasta $us 20 por mes. Asimismo, señaló que solo el 18% de la población requiere de montos más elevados, pues menos de $us 100 al mes deben ser suficientes para realizar el pago de algunos servicios de streaming y en línea.

El Gobierno, por su parte, considera que la aprobación de créditos de financiamiento externo permitirá que el problema de los dólares se controle, pues habrá un mayor ingreso. Sin embargo, los analistas señalan que, si bien el mayor flujo de divisas puede mitigar la situación a un nivel macro, los ciudadanos de a pie no verán que exista una mayor cantidad de dólares en los bancos. Por ello, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, indicó que el dólar a Bs 6,97 es ahora un “recuerdo de la juventud”.

