Esposa de expolicía muerto sospecha que Camargo lo mató porque no quiso ayudar a desaparecer el cuerpo de Sandra Vergara

Fuente: Unitel

La Fiscalía confirmó el hallazgo de los cuerpos de Sandra Cecilia Vergara y David Óscar Chávez, dos personas que estaban desaparecidas desde el 25 de febrero de este año. Las investigaciones por este caso siguen y se busca dar con el paradero del principal sospechoso del crimen, un hombre identificado como Jesús Miguel Camargo Montaño.

María Guadalupe Bazán, la esposa de Chávez, un expolicía, aseguró que no conocía a Sandra Cecilia y no sabía que ella trabajaba para Camargo. “No sabía nada, ni la conocía”, insistió a tiempo de asegurar que recién supo de ella cuando se investigaba la desaparición de su pareja.

[Foto: Fiscalía ] / El hecho todavía está en investigación en Santa Cruz

Sobre el móvil del asesinato de su Chávez, Bazán señaló que sospecha que él no quiso ayudar a Camargo, quien ya habría matado a Sandra Cecilia Vergara. “(como no quiso colaborar en desaparecer el cuerpo) Lo que hizo este hombre es matar también a mi marido”, sostuvo.

La última vez que vio a su esposo

Bazán recordó que el último día que vio a su esposo él estaba junto a un amigo identificado como Fabián, pero recibió la llamada de Camargo, con quien solía reunirse, pero no tenían relación laboral. Agregó que desde ese momento no supo más de su pareja, pues no contestó llamadas y tampoco supo por qué aceptó encontrarse con Camargo.

La mujer indicó que consultó en varias ocasiones a Camargo, dónde estaba su esposo; sin embargo, el hombre no le daba información e incluso llegó a insultarla.

Finalizó pidiendo que la Policía capture a Camargo, a quien calificó como una persona peligrosa, que tiene antecedentes por violencia familiar y estafa múltiple.