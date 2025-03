Este miércoles 19 se inicia paro de transporte de 72 horas en El Alto y se decide cuando se iniciará un paro departamental

Mientras el transporte urbano alteño parará, los transportistas interprovinciales e interprovinciales y sindicatos urbanos decidirán si van a un paro indefinido departamental.

Foto: El Mundo

Fuente: eju.tv/con datos de Panamericana

Este miércoles 19 de marzo, los choferes del transporte urbano de la ciudad de El Alto inician un paro de 72 horas en protesta contra la incapacidad del gobierno para proveer combustible al país, permitir el alza de la canasta familiar y la falta de dólares. Al mismo tiempo, ese día, los choferes realizarán un ampliado con el sector del transporte interprovincial e interdepartamental, además del sindicato Chukiagu que trabaja en la ciudad de La Paz; todos esos sectores decidirán iniciar un paro departamental, así como la fecha del mismo o si será indefinido o sólo por horas, informó el dirigente Edson Valdez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Ese mismo día, en un ampliado se dará línea a todo el sector interprovincial y el Chuquiagu Marka de La Paz, definimos nuestras movilizaciones porque no podemos seguir trabajando al 50 por ciento de nuestra capacidad, ni a nivel urbano, interprovincial ni interdepartamental”, dijo Valdez en entrevista con Radio Panamericana.

Para el dirigente, el actual gobierno ha llevado a Bolivia a la peor crisis económica de los últimos 50 años, y lo acusa de “insensible, autoritario, dictador y contrario al sector del transporte”. Pero además de las quejas referidas a la crisis económica y la falta de acciones del gobierno para enfrentarla, los choferes también protestan porque no se inspeccionan las carreteras, que están en pésimas condiciones, por ejemplo, Oruro-La Paz, que desde su entrega no habría recibido mantenimiento, o no tiene señalización.

En la agenda de ese ampliado está la falta y acceso a combustible, las diez soluciones que el Presidente Luis Arce dio al respecto, así como la toma de acciones y medidas de protesta sobre esos temas.

Las instituciones del Estado sólo se han convertido en recaudadoras de dinero, dijo Valdez al insistir que el gobierno actúa contra los transportistas y no les da condiciones de trabajo.