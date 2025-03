«Este miércoles amaneceremos con un colapso total por falta de combustible», alerta Comité pro Santa Cruz

El vicepresidente cívico cuestionó que se use dinero para traer al país a Nansana Kids, pero que no se priorice la importación de carburantes.

eju.tv

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, alertó este martes que desde mañana habrá un «colapso total» en los surtidores de Santa Cruz, por la escasez de combustible.

«Yo creo que amaneceremos el miércoles con un colapso total de las estaciones der servicio de Santa Cruz y también en casi todo el oriente boliviano», alertó en un contacto con radio Panamericana. También anticipó que la consecuencia será una grave crisis alimentaria.

«Hay una preocupación, la gente sabe que se viene un desabastecimiento total», aseguró el vicepresidente cívico al precisar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó en un comunicado que durante los días de feriados «no facturaría» ni trabajaría para proveer de combustible a las estaciones de servicio por todo el oriente boliviano, generando así más colas en espera de diésel y gasolina.

El cívico añadió que en La Paz, Oruro, Tarija y Potosí también existen filas de vehículos, «pero evidentemente el ataque directo es al oriente boliviano porque es donde se va a producir más alimentación, entonces a vuelvo a insistir ¿dónde nos quieren llevar?», dijo al referirse a la política económica del Gobierno del presidente Luis Arce.

Aclaró que no se trata de que no existe carburantes, ya que la provisión está comprometida por empresas importadoras con el Gobierno, y precisó que de lo que se trata es que «no hay plata, no hay dinero», porque la administración de Arce no priorizó pagar por la provisión.

«Sí hay (dinero) para Nansana Kids, para las fiestas y jolgorio que despilfarra el Gobierno», criticó Zambrana al reiterar que menonitas, productores y colonias no podrán ni cosechar ni abastecer con su producción de alimentos al mercado nacional ni a centros de acopio.