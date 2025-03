¿Estrategia? Manfred aparece con allegados de Jhonny y de Angélica Sosa en una foto

El abogado de la exalcaldesa es el vocero de Súmate en Santa Cruz. El ex hombre de las finanzas municipales en la gestión de Jhonny Fernández y su exvocero, también rodean al alcalde cochabambino, que aspira a la Presidencia de Bolivia

Diego Seas

Fuente: El Deber

El departamento de Santa Cruz es estratégico para ganar las elecciones en agosto. Los candidatos lo saben y buscan estrategias para seducir al electorado. Manfred Reyes Villa suma a figuras que tienen o han tenido vínculos con la administración municipal.

El precandidato presidencial por la agrupación Súmate, Manfred Reyes Villa, participó de una intensa campaña electoral en Santa Cruz de la Sierra durante esta semana.

El político cochabambino ha reflejado una clara intención de reforzar su presencia en esta región. Reyes Villa busca a dirigentes y líderes municipales, según lo observado. El 11 de marzo, en el salón de eventos Ana María, el político participó de una cena junto a profesionales, según un afiche de invitación, en el que aprovechó para presentar al excívico Rómulo Calvo como su delegado político.

Al evento asistieron allegados y hasta incondicionales de Jhonny Fernández, así como de Angélica Sosa, lo que se evidencia en una fotografía donde aparecen todos juntos, sonrientes al lado de Reyes Villa.

Al finalizar el acto de presentación y la cena se tomaron varias fotografías con los asistentes; sin embargo, una de ellas y que circuló en redes sociales causó sorpresa en el ámbito político cruceño. En el retrato aparece Reyes Villa junto a dos de sus voceros en Santa Cruz: los abogados Ernesto Giraldes y Arturo Heredia. Éste último fue el abogado defensor de la exalcaldesa Angélica Sosa de la agrupación Santa Cruz para Todos.

En la misma gráfica están Mario Centellas, ex responsable del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y también hombre fuerte de las finanzas municipales de la gestión de Jhonny Fernández, además de haber sido su asesor durante más de una década. Otro que luce sonriente es Juan Carlos Solares, exvocero del municipio cruceño y leal al actual edil de esta capital.

Ambas personas salieron con cuestionamientos de la administración municipal. Centellas tiene un proceso judicial abierto por irregularidades en el SAT vinculadas con la manipulación informática que habría causado daño económico a la ciudad.

En el caso de Solares, el comunicador tiene sus orígenes políticos en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Pasado los años, trabajó en la gestión municipal de Percy Fernández y luego fue director de Comunicación en la actual administración de Jhonny Fernández. El periodista presentó su renuncia en abril del año pasado en medio de acusaciones en su contra por supuestas estafas que denunció el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra.

Al respecto, el vocero de Manfred en Santa Cruz, Arturo Heredia, manifestó a esta casa periodística que aquel acto del 11 de marzo fue organizado por un “paspresidente” de la Sociedad de Ingenieros, filial Santa Cruz, en el que Reyes Villa y su equipo fueron invitados a participar, descartando una invitación directa hacia Centellas y Solares, de quienes asegura que no forman parte de la agrupación Súmate.

“No era un acto de APB-Súmate, era una cena de profesionales. Nosotros no podemos decir quién va y quién no va. Manfred expuso su plan y fue ovacionado”, afirmó el jurista en contacto.

Descarta alianza

Consultado si existe negociación con ambos exmiembros del gabinete de Fernández, el abogado descartó alguna alianza y que al interior de la agrupación no existe ninguna conversación al respecto. Empero, no quiso valorar si la presencia de Centellas y Solares suma o resta a la candidatura de Reyes Villa, pero mencionó que ambos fueron “cuestionados” y por ello no tienen posibilidad de que participen en la campaña o que tengan un espacio político.

Por su parte, Solares aclaró a EL DEBER que renunció y se desligó totalmente a la comuna cruceña el 30 de abril de 2024, “no por corrupción” y que “la Fiscalía desestimó la denuncia en su contra”.

Eso sí, dijo sorprenderse por ver a Centellas en la cena. Aseguró que fue invitado al acto por los profesionales que lo organizaron y porque cree que la agrupación Súmate-APB y Manfred Reyes Villa “constituyen la opción viable para sacar al país de la situación en la que está”.

“No es de mi interés ahondar en mayores consideraciones de este tema y porque no tengo compromiso con nadie. Entonces, cada uno es libre de ver las opciones que ve más conveniente”, expresó en la entrevista. Este medio intentó obtener respuesta del exsecretario del SAT, sin embargo, no respondió al llamado.

Reacciones

Las reacciones por la fotografía no se dejaron esperar, principalmente de los primeros invitados de Manfred en Santa Cruz para ser parte del bloque. La presidenta del Concejo Municipal, Silvana Mucarzel, espera que el precandidato de Súmate dé vuelta al timón de decisiones, ya que asegura existe una esperanza a nivel nacional en él, pero su actual entorno o adhesiones no lo ayudan.

“Eso ha llevado a desgastar su imagen a causa de terceros en Santa Cruz haciendo una narrativa errónea de él y algunos se han aprovechado de ello. Me imagino que él (Manfred) debe desconocer quiénes son esos personajes y su trayectoria, al menos uno de ellos en Santa Cruz”, aseveró la legisladora local.

En esa línea, la diputada disidente de Creemos y presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Laura Rojas, consideró que Reyes Villa está a tiempo de discernir y hacer cambios importantes en Santa Cruz con sus futuras alianzas, ya que sostiene que la región merece una oportunidad en sentido de que él no reciba a personas que le “hicieron daño al municipio”.

“Estas personas buscan la oportunidad de insertarse en nuevos proyectos de alguna forma y renovarse porque pertenecen a la vieja política. Esperamos que el equipo de Manfred pueda discernir, que su proyecto político tenga un nuevo rumbo para Santa Cruz y le dé la importancia que se merece”, expresó Rojas.

¿Sosa forma parte de la alianza?

La presencia de su abogado defensor en la alianza de Reyes Villa dejó abierto el rumor de que la ex alcaldesa, Angélica Sosa, tiene a su estructura trabajando en ese proyecto político.

Ella respondió a las dudas y dijo que en la política es común que se generen encuentros y diálogos entre distintos actores; sin embargo, señaló que en la cena de profesionales aparecen algunas personas que salieron de manera controversial de la gestión del alcalde actual, “el mismo alcalde que inició los procesos penales en mi contra”.

Sobre la presencia de su patrocinador jurídico, dijo que las decisiones de él son personales y políticas, que no la involucran ni reflejan su posición. “Yo me mantengo apartada de cualquier acuerdo o alianza que surja de esas reuniones”, puntualizó.

Consultada si es confirmado que una vivienda de su yerno funciona como casa de campaña del alcalde de Cochabamba, la exalcaldesa respondió que se mencionó que una de las casas de campaña es de un allegado, pero que eso no tiene relación con ella ni con decisiones políticas, porque está enfocada en su familia y en proyectos personales y sociales.

El periodista Carlos Valverde aseguró que Reyes Villa no está sumando allegados, sino cree que existe “una cabeza de playa de Johnny Fernández” en dicha alianza, y que entre ambos líderes de UCS y Súmate existe coincidencia porque ambos son de la derecha.

El analista remarcó que no debería existir observación sobre Juan Carlos Solares, más allá de su salida de la Alcaldía, sin embargo, apuntó a Mario Centellas de quien recordó que viene del gobierno de Mario Cronenbold en la Alcaldía de Warnes, acusado de corrupción.

“Lo interesante ya es ver a dos personas que son del equipo de Johnny Fernández, que tuvieron que salir por problemas en la Alcaldía, pero no por un pleito con Johnny Fernández. Manfred se está rodeando de gente que no tiene prestigio en Santa Cruz”, indicó.

LOS DATOS

“LÍDERES CON APOYO”

En una anterior entrevista con EL DEBER, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo que buscaría la unidad con el pueblo y líderes que cuenten con el apoyo de la gente. Anteriormente sostuvo reuniones con concejales cruceños.

NO TENDRÁN ESPACIO EN LA CAMPAÑA

El vocero de Súmate, Arturo Heredia manifestó que al interior de la agrupación no se habló sobre si Mario Centellas y Juan Carlos Solares serán parte del bloque. Además, dejó en claro que ambos no tendrán participación en la campaña política ni espacio político.

PRESENCIA DE UCS

En la cena con profesionales en Santa Cruz se observó a varios exfuncionarios de UCS compartiendo al lado de Manfred Reyes Villa, quien ha negado algún acercamiento con gente de confianza de Jhonny Fernández.

