Evo Morales cuestiona que mientras el país sufre por los muertos en accidentes los ministros se dediquen a bailar

El exmandatario critica también la labor de la Policía Boliviana y de la ATT por una supuesta ineficiencia en el control preventivo.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El expresidente Evo Morales cuestionó el trabajo de la Policía Boliviana en el control de tránsito en las carreteras del país, que provocaron la muerte de al menos 75 personas en hechos de tránsito durante el feriado de Carnaval, así como de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que son las instancias encargadas de garantizar la seguridad en las carreteras mediante las inspecciones en terminales de buses y las rutas departamentales sobre el cumplimiento de las normas y obligaciones.

Hasta la pasada jornada, se reportaron 75 personas fallecidas en hechos de tránsito ocurridos en las carreteras del país, en especial el departamento de Potosí, que registró dos graves accidentes que provocaron la muerte de 68 pasajeros de buses de transporte interdepartamental, entre ellos siete extranjeros. Pero, hasta la fecha, son 172 los decesos en estos accidentes ocasionados sobre todo por el exceso de velocidad, el consumo de bebidas alcohólicas y la impericia de lo conductores, entre otros factores.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Foto: RRSS Evo Morales

“La policía no cumple con sus tareas de seguridad ciudadana ni de control vehicular en los caminos porque está ocupada en perseguir a enemigos políticos del gobierno, fabricando acusaciones y dejando operar a narcotraficantes y sicarios. En dos meses de este año 2025, se registraron más de 170 muertos en accidentes de tránsito. Tres muertos por día. La ATT no tiene tiempo para regular y controlar el transporte porque está dedicada a clausurar radios del área rural que no pueden ser manipuladas por el gobierno”, afirmó Morales.

Asimismo, el líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, ahora en franca oposición al gobierno de Luis Arce Catacora, lanzó dardos contra los ministros de Estado al acusarlos de no dedicarse a las labores encomendadas como el comandar las acciones de seguridad ciudadana en el país en el caso del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y gastar el dinero de los bolivianos en acciones triviales de publicidad y propaganda.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Foto: RRSS Evo Morales

“Mientras que el ministerio de Obras solo es bueno para cobrar peajes, pero muy malo para hacer mantenimiento de carreteras. Es una ofensa que -mientras decenas de familias quedan destrozadas con los accidentes- los ministros arcistas se dedican a bailar, figurar y gastar la plata del Estado en publicidad mentirosa”, escribió el exjefe de Estado en su cuenta de la red social X, en referencia a la participación de dos autoridades en el Carnaval de Oruro y la aparición de otro en un video de tik tok en el que canta coplas alusivas a la fiesta.

Las muertes en las carnestolendas por accidentes en las carreteras quintuplicaron las registradas el año pasado, ya que en los últimos cuatro días del feriado largo se registraron 75 decesos frente a 14 que ocurrieron en 2024. Asimismo, los 172 fallecimientos en las rutas del país muestran un promedio preocupante en el saldo de víctimas, ya que el promedio muestra que cinco personas fallecieron cada dos días debido a los accidentes de tránsito.

Édgar Montaño, ministro de Obras Públicas. Foto: RRSS Evo Morales