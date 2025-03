“Evo no puede ser obligado a declarar, es víctima del Golpe de Estado”, señala Wilfredo Chávez

La declaración se da luego de que ayer, el ministro de Justicia, César Siles, manifestó que Evo Morales tiene que presentarse a testificar en el caso denominado Golpe de Estado I, porque de lo contrario el Código de Procedimiento Penal manda que se emita una orden de aprehensión.

eju.tv / Video: Gigavisión

Wilfredo Chávez, abogado de Evo Morales, se refirió a la convocatoria a declaración para el exmandatario y enfatizó que no llegó ninguna notificación hasta la fecha. Indicó que no lo pueden obligar a declarar, porque es la víctima del Golpe de Estado I, hecho suscitado en 2019. La audiencia está prevista en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para el lunes 31 de marzo a las 14.00. En el caso de que las personalidades políticas no asistan, se emitirá la orden de aprehensión.

“Un Tribunal de Sentencia en La Paz ha convocado, aparentemente, porque no llegó ninguna notificación sobre el hecho de que habría convocado a una declaración testifical. Sobre ello, tenemos que ser precisos y claros, en ese juicio el procesado no es Evo Morales, más bien es una víctima del golpe de Estado que se ha orquestado y luego fraguado con grupos de poder, quienes pagaron a militares y policías”, aseguró el jurista.

Mencionó que tomando en cuenta la parte jurídica, Morales no recibió la notificación y segundo, el exmandatario no tiene por qué declarar, porque es la víctima de los políticos que “asaltaron” el Gobierno en 2019.

“Estos políticos que tomaron el poder y que luego robaron a las empresas. ¿Qué pasó con Entel, con BoA?, hubo negociados con los respiradores, por el cual miles de personas han muerto. ¿Qué ha pasado con Murillo? que ahora está en la cárcel y que ahora quieren hacernos juicio y quieren enviar un mandamiento de comparendo”, observó Chávez.

La declaración se da luego de que ayer, el ministro de Justicia, César Siles, manifestó que Evo Morales tiene que presentarse a testificar en el caso denominado Golpe de Estado I, porque de lo contrario el Código de Procedimiento Penal manda que se emita una orden de aprehensión.

Siles se pronunció tras conocerse que Morales, Álvaro García Linera, Luis Arce y David Choquehuanca, entre otros, están siendo citados para presentarse como testigos en el juicio que se desarrolla en La Paz contra Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal y Violencia Contra la Mujer de La Paz emitió los mandamientos de comparendo para que puedan acudir, entre ellos: el presidente Luis Arce, el exvicepresidente Álvaro García Linera, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, y el exmandatario Evo Morales. Todos fueron citados como testigos de descargo de la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

La audiencia está prevista en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para el lunes 31 de marzo a las 14.00. En el caso de que las personalidades políticas no asistan, se emitirá la orden de aprehensión.