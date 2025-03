Exministro Lima: «Nunca debimos habernos enfrentado a Evo»

El extitular de Justicia aseguró que la ruptura del MAS podía haberse evitado con su renuncia y la de Eduardo del Castillo.

El exministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la ruptura del Movimiento Al Socialismo (MAS) podía haberse evitado con su renuncia y la de Eduardo del Castillo, por lo que confesó que nunca debieron haberse enfrentado a Evo Morales.

«Con Eduardo (del Castillo) nos enfrentamos a Evo, nunca debimos habernos enfrentado a Evo. Creo que fue un error nuestro y, si tú ves las declaraciones de Evo, todo se solucionaba con la salida de Lima y Del Castillo, dos ministros, y aquí todo vuelve a la normalidad y todo es paz en este país», declaró la exautoridad al programa de YouTube Entre Caníbales.

La renuncia de Lima al Gobierno de Luis Arce ocurrió el 26 de septiembre del año pasado, aunque desde el ala evista del MAS se pedía su destitución y la del titular de Gobierno desde mediados de 2023, durante el tercer año de mandato de la actual administración.

«Ahí vino un punto de inflexión, que le agradezco al presidente Arce; nos respaldó, nos protegió, nos mantuvo en el gabinete. Creo que la lectura era: si se van estos dos ministros, ¿quién es el presidente? ¿Evo o Arce? Entonces, los pusimos en una situación muy compleja que no terminó bien», dijo.

Pese a la insistencia de los evistas para que Arce saque de su gabinete a los dos ministros observados por los sectores sociales que conformaban el MAS, el mandatario no hizo ningún cambio en su equipo de autoridades de la cúpula gubernamental y entonces se desató la pelea entre las facciones de arcistas y radicales.

«No terminó bien porque hablamos en exceso los dos, no cuidamos las formas con un expresidente; hay que cuidar siempre el lenguaje. Fuimos muy atacados, muy agredidos de diferentes formas, pero creo que no se manejó bien esa crisis», agregó Lima.

El exministro de Justicia indicó que, a partir del respaldo de Arce, los ministros observados se portaron «muy disciplinados en la estrategia, en la decisión y en llevar adelante todo lo que ha ocurrido en ese segundo año» de mandato del Jefe de Estado, una situación que cambió en el tercer año, cuando todo se volvió «caótico».

«Ya había pasado una etapa de profundas desconfianzas dentro del Movimiento Al Socialismo, y ese tercer año ya fue caótico, el tercer año ya fue de enfrentamiento porque ya no tenías el diálogo con el Parlamento, y un Presidente que no tiene Parlamento no tiene gobernabilidad», explicó.