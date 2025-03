Fecoman revela que desde noviembre de 2024 sus afiliados adquieren el litro de diésel a Bs 6,73

Desde noviembre de la pasada gestión, la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) adquiere el diésel USL a Bs 6,73 el litro.

Presidente de Fecoman, Efraín Silva. Foto: Internet

Fuente: ANF

La Paz, 19 de marzo de 2025 (ANF). – Desde noviembre de la pasada gestión, la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) adquiere el diésel USL a Bs 6,73 el litro. Realizan la adquisición a ese precio debido a la escasez del combustible subvencionado a Bs 3,72.

“Nuestra posición es firme, debemos tener diésel subvencionado. Además, ustedes deben conocer, el diésel para nosotros está a 6,73 (bolivianos el litro), con ese precio compramos. No tenemos otra opción; nos han impuesto ese precio. Debe ser desde fines de noviembre a inicios de diciembre que ya no tenemos diésel subvencionado”, reveló el presidente de Fecoman, Efraín Silva, a la ANF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En octubre de 2024, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puso a la venta un nuevo tipo de combustible, se trata del diésel ULS (ultrabajo en sulfuro), que tenía un costo de Bs 6,88 el litro.

Sin embargo, en enero de esta gestión, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció nuevos precios para el litro de la gasolina Premium+ a Bs 5,96 y la Ultra Premium 100 a Bs 6,72. Mientras que fijó el precio de Bs 6,73 para el litro de diésel USL

El dirigente explicó que al no contar con un combustible a precio subvencionado, ellos deben comprar con un costo más alto, con el fin de no paralizar sus operaciones. Aunque, actualmente tampoco pueden comprar con facilidad debido a la aguda escasez del mismo.

Indicó que esa situación generó que sus ingresos se reduzcan porque deben invertir más recursos en el combustible. En ese contexto, ratificó la decisión que asumieron sus bases el pasado lunes de rechazar la propuesta que les hizo el Gobierno de entregarles a Bs 11,50 el litro de diésel.

“Nuestra posición es firme, estamos rechazando la propuesta del gobierno de entregarnos a 11,50 bolivianos el litro de diésel. Si quieren darnos a ese precio que sea para todos, no para unos cuantos, esa situación es una discriminación para nosotros”, manifestó.

Afectación

Silva indicó que existen alrededor de 400 cooperativas mineras que paralizaron sus operaciones debido a esa situación, incluso advirtió que se está poniendo en riesgo la estabilidad laboral del personal porque ya no cuentan con ingresos para cumplir con el pago de sueldos.

“Por lo menos existen 400 cooperativas que no están operando, las pérdidas no solamente son para nuestro sector, sino para todos. Esta situación está causando desempleo por la paralización (de las actividades) nosotros ya no contamos con el personal de apoyo. Cada cooperativa, por ejemplo, trabajan aproximadamente con 80 o más de 100 personas, ahora ya no hay esa cantidad”, manifestó.

A la vez, señaló que los tres niveles de Gobierno también se ven perjudicados porque las cooperativas no pueden cumplir con los aportes o regalías que establece la norma vigente.

Ante ese panorama, afirmó que se encuentran en estado de emergencia y en apronte para movilizarse en cualquier momento, exigiendo el normal abastecimiento de combustible. Están a la espera de que el Gobierno les presente una propuesta.

El ministro de Minería, Alejandro Santos, convocó a los dirigentes del sector para una reunión prevista para este miércoles donde se iba a evaluar el suministro de carburantes, pero hasta el momento no se conoce si se realizó. Este medio solicitó información a esa entidad, pero no obtuvo respuesta.

/EUA/nvg/