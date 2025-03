Felcv busca una víctima de violencia que desapareció de una clínica de La Guardia

La joven, inicialmente, fue ingresada a una clínica en La Guardia por una supuesta caída de caballo

Soledad Prado

Fuente: El Deber

María Luisa R.M., de 25 años vecina de la comunidad Valle Debajo del municipio de Samaipata es buscada por su familia debido a que los vecinos informaron que desapareció de su domicilio hace varios días. Una de las hermanas de la joven logró dar con su paradero en una clínica de La Guardia, donde presuntamente fue ingresada por su pareja debido a que se habría caído del caballo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Mi hermana estaba mal cuando dimos con ella, su marido la hizo escapar de la clínica ayudado por su hermano y no sabemos nada de ella; no contesta su teléfono, solo él nos habla, pero no quiere decirnos dónde esta”, informó entre lágrimas una de las hermanas de la víctima.

El padre de la joven desaparecida sentó la denuncia en la Felcv, razón por la cual junto a la policía llegaron al domicilio donde la joven vivía, pero la casa está cerrada.

El informe médico de la joven desaparecida da cuenta que ingresó a la clínica, acompañada de su pareja, quien manifestó que se había caído del caballo. El reporte médico indica que ingresó el pasado 27 de febrero con el siguiente diagnóstico: múltiples hematomas en ambas orejas, laceración del labio superior, lesión equimotica en región anterior del cuello, hematoma en tórax anterior, equimosis en cinturón en abdomen, en región de la pubis hematomas de gran tamaño y costillas fracturadas.

A pesar de este diagnóstico, la pareja de la mujer rechazó que se le hicieran estudios y de que sea internada en la Unidad de Cuidados Intermedios; es más, solicitó el alta de la paciente para sacarla del lugar al ver que la familia la estaba buscando.

“Cómo es posible que la clínica la haya dejado salir y no haya avisado a la Policía. Mi hermana estaba muy mal al saber que la estábamos buscando, ese hombre la sacó de allí y no alcanzamos a ver a dónde se la llevó”, expresó la hermana de la joven desaparecida.

Fuente: El Deber