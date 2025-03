Fiscal General entrega ambientes para el asiento fiscal de Quillacollo y suscribe convenio con el CAM para fortalecer la atención a víctimas de violencia

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, entregó hoy los nuevos ambientes para el Asiento Fiscal del municipio de Quillacollo donde se prestarán los servicios fiscales de distintas áreas, garantizando una atención integral de hechos delictivos, principalmente de delitos en razón de género.

Fuente: FGE

Asimismo, firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con las Promotoras de Derechos Humanos del Centro de Atención a la Mujer (CAM) para fortalecer la atención a las víctimas de violencia.

“Es importante ver cómo nuestras autoridades se ofrecen y comprometen a coadyuvar el trabajo del Ministerio Público, no me interesa de qué color político vengan las ayudas para la Fiscalía, porque no es para la institución, es para la sociedad, para nuestras niñas, niños y víctimas de violencia en razón de género. El día de hoy el alcalde de Quillacollo nos está dando la mano para que tengamos un lugar digno de trabajo, un lugar digno para las víctimas, para las personas que litigan, para la Defensoría de la Niñez que también atenderá en este edificio”, afirmó la máxima autoridad del Ministerio Público.

A su turno, el alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, resaltó el trabajo que desarrolla el Ministerio Público a la cabeza del Fiscal General del Estado, en bien de los quillacolleños, en ese marco, ambas autoridades se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para garantizar la implementación de una moderna Cámara Gesell para ese municipio.

Por su parte, el Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, explicó que gracias al apoyo del personal de la institución, se realizó la readecuación y remodelación total a los ambientes otorgados por la alcaldía en calidad de comodato. Asimismo agradeció el apoyo otorgado por el alcalde de Quillacollo por la dotación de las 18 oficinas que “nos evitan el gasto del alquiler que teníamos como Fiscalía, estos ambientes están dotados de internet, de equipos de computación y mobiliario otorgado por nuestro Fiscal General del Estado”.

Los nuevos ambientes del Asiento Fiscal de Quillacollo fueron destinados para el funcionamiento de las Fiscalías Especializadas en Delitos en Razón de Género, Patrimoniales, Contra la Integridad Personal, Plataforma, Conciliación y Litigación. Asimismo, cuenta con un ambiente de contención temporal donde las víctimas de violencia, principalmente niñas, niños y adolescentes, podrán brindar su declaración en ambientes cómodos y adecuados para este sector de la población, cuyo equipamiento fue realizado con recursos de la Universidad Técnica Privada Cosmos (UNITEPC).

Durante el acto se realizó la suscripción del Contrato de Comodato entre el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, además de la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Proyecto Promotoras de Derechos Humanos del (CAM) con la finalidad de garantizar la orientación legal a víctimas de violencia.

Durante el evento, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo entregó la declaratoria de Huésped Ilustre al Fiscal General del Estado como reconocimiento a su destacado trabajo en beneficio de la población.