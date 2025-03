Gobierno antepone el Carnaval y no compromisos con el TSE

El diputado por Comunidad Ciudadana recordó que existe un compromiso formal entre las fuerzas políticas que componen la ALP para dar viabilidad a las normativas enfocadas en garantizar los comicios presidenciales 2025.

Fuente: El Diario

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, al precisar que la oposición cumplirá con los compromisos asumidos en el tercer “Encuentro por la Democracia”, cuestionó que Gobierno y oficialismo prioricen las fiestas de Carnaval antes que los compromisos asumidos ante el Órgano Electoral para garantizar la realización de las elecciones generales 2025.

En declaraciones a la prensa en la Sede de Gobierno, Reyes recordó que existe un compromiso formal entre las fuerzas políticas que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para dar viabilidad a las normativas enfocadas en garantizar los comicios presidenciales programados para agosto de la presente gestión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin embargo, el parlamentario paceño lamentó que las autoridades del Gobierno demuestren tener otras prioridades y la directiva de la Cámara Baja insista en convocar a sesiones para tratar leyes sin mayor relevancia para los intereses nacionales.

“Desde el principio hemos señalado que vamos a cumplir con la aprobación del paquete de leyes, lo que sorprende es que el Gobierno esté carnavaleando desde la pasada semana”, dijo.

En criterio del legislador paceño, el recurso al que apela el oficialismo es calcular las posibilidades de aprobar una ley, antes de convocar a determinada sesión, previa negociación para asegurar posibles apoyos.

“Es lamentable que estén jugando a las sumas por un voto más o un voto menos y de un día para el otro para la aprobación de leyes, pero esa es la única forma de cálculo político que hoy tiene el Gobierno”, aseguró.

Sobre los proyectos de ley requeridos por el TSE para viabilizar y garantizar los comicios generales, Reyes apuntó que no existen mayores objeciones a la mayoría de estos, sin embargo, debe analizarse responsablemente el crédito requerido para implementar el sistema de conteo rápido, pues no existe confianza en que los recursos en cuestión sean destinados para lo anunciado previamente.

“En el estado de descredito que tenemos a nivel internacional con calificación triple C negativa, no podemos jugar con los créditos. El Gobierno tiene que elaborar un crédito específico para poder controlar que esos recursos sean destinados a la elección general, no que sean de libre disposición y luego aparezcan para la compra de carburantes”, advirtió el legislador.

Días atrás, afirmando que la Cámara de Diputados se encuentra bloqueada y atraviesa por una crisis de legitimidad, la asambleísta nacional por Cochabamba, Alejandra Camargo, puso en duda que la ALP esté en condiciones de cumplir con los acuerdos suscritos en el denominado “Encuentro por la Democracia” para garantizar la realización de las elecciones generales.

Parte de estos acuerdos pasa por la aprobación de, al menos cinco leyes que incluyen puntos como el respeto al principio de preclusión, créditos millonarios para garantizar el voto en el exterior, paridad en los binomios, la ley de debates obligatorios para candidatos a la presidencia, además de una controvertida posible inclusión de los vocales del TSE a la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades, debiendo aprobarse todas antes de emitirse la convocatoria a elecciones, el día 12 de abril.

En ese contexto, afirmó que todos estos antecedentes llevan a desconfiar en que la ALP esté en condiciones de garantizar el tratamiento de leyes necesarias para las elecciones 2025 en los plazos acordados, sin descartar que “oscuros intereses” puedan nuevamente obstaculizar el trabajo de la ALP de cara al país.

Esta semana, la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, anunció que esta instancia legislativa, tratará los proyectos de ley acordados en el Tercer Encuentro por la Democracia, para garantizar la realización de las elecciones generales, después del Carnaval.

Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, su titular, Omar Yujra, remitió una nota a dicha Comisión, para que se acelere el tratamiento de estas normativas. Asimismo, exhortó a las bancadas que componen la ALP a cumplir los compromisos suscritos con el TSE, aprobando los proyectos de ley remitidos por esa instancia, entre ellos, el crédito por $us 100 millones que no fue aprobado por el Senado y ahora debe ser tratado por el pleno de la Asamblea Legislativa.

Fuente: El Diario