Gobierno inyectó más de $us 11.045 millones de inversión pública entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024

Fuente: ABI

Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 se inyectó más de $us 11.045 millones en inversión pública, que permitió dinamizar la economía nacional, destacó el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

El informe de Rendición de Cuentas 2024 refiere que desde 2021 se dio una recomposición importante en el destino de la inversión pública, orientando los recursos al sector productivo en el marco de la estrategia nacional de industrialización con sustitución de importaciones.

En 2024, la ejecución del sector productivo fue igual a 38%, mientras que el 2005 fue solo del 15%.

El Ministerio señaló que los esfuerzos en cuanto a la ejecución de la inversión pública pueden verse fortalecidos con los recursos de financiamiento externo; no obstante, en la actualidad 16 créditos por más de $us 1.667 millones esperan aprobación en la Asamblea Legislativa, lo que retrasa la ejecución de varios proyectos en Bolivia.

Estos fondos están destinados a sectores como transporte $us 378,5 millones, industria $us 329 millones y desastres naturales $us 325 millones, así como al desarrollo rural $us 190 millones, generación de empleo $us 100 millones, energías renovables $us 37,8 millones, salud y deporte $us 50 millones.

También está la reposición de gasto extraordinario en la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19 de $us 100 millones y para la celebración del Bicentenario, el Programa Nacional de Implementación con $us 75 millones para plazas y museos, y $us 30 millones para un parque lineal en La Paz y El Alto.

“El retraso en la aprobación de estos créditos frena la ejecución de estos proyectos esenciales para el desarrollo del país”, advierte el Ministerio.

En cuanto a la deuda pública externa, se señala que en 2020, creció en 5,9 puntos porcentuales y que alcanzó al 33% del Producto Interno Bruto.

A partir del año 2021 se observó una constante reducción de este endeudamiento, alcanzando un 26,8% del PIB para el año 2024, un dato aún menor al registrado en la gestión 2019; y por debajo de los parámetros internacionales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que contemplan el 40%, además del parámetro de la Comunidad Andina equivalente al 50%.

Fuente: ABI