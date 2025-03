Inundaciones: Más de 100 familias Esse ejjas sufren la falta de alimentación y sus niños se enferman

Fuente: Erbol

Más de 100 familias de la comunidad Eyiyoquibo del pueblo Esse ejjas, que viven a orillas del río Beni en el municipio de San Buenaventura al norte del departamento de La Paz, sufren los impactos de la crecida del río como consecuencia de las persistentes lluvias de las últimas semanas. Perdieron sus cultivos, no pueden pescar por el nivel del agua y sus niños se enferman.

En contacto con ANA, el secretario de Actas de la comunidad, Wilson Torrez dijo que las familias se encuentran desesperadas, sobre todo aquellas que no tienen una casa construida con ladrillos, pues las cabañas de madera con techo de hojas de bambú se encuentran como piscinas.

Líder indígena muestra cómo las plantaciones de plátano quedaron sumergidas en el agua como consecuencia del desborde del río Beni

“Tenemos nuestra isla al frente de la comunidad, pero ahí todo está bajo el agua, todo está remojado; hemos perdido plantaciones de plátano, papaya, yuca, camote, arroz (…). Tempranito me fui para allá antes de que empiece a llover y he podido sacar fotos porque ya no se puede salvar nuestros cultivos, todo lo hemos perdido”, lamentó.

El líder de los Esse ejjas señaló que arriesgó su propia vida al pasar el río que arrastra troncos y en algunos sectores se desbordó. “Vamos a sufrir bastante, los plátanos se están cayendo, no tenemos en otro lugar, no tenemos cultivos en tierras altas, no tenemos terrenos, las gallinitas también se están terminando. ¿Qué vamos a dar a nuestros hijos de comer”, se angustia.

Reconoció que el pueblo que era nómada y se dedicaba a la pesca en las condiciones actuales no puede ni pensar en pescar por el nivel del agua. La minería del oro también envenenó los ríos de mercurio y con ello contaminó el que hace pocos años era su principal alimento: el pescado.

Comunario salva algunos plátanos de la inundación. Foto: W. Tórrez

La prioridad: alimentos y medicamentos

En medio de la angustia porque las lluvias no cesan en la Amazonía pidió ayuda para su comunidad, dijo que es necesario contar con los alimentos de primera necesidad como el arroz, azúcar, harina, fideo, leche, aceite, además de ropa abrigada y zapatos ya que los niños están sufriendo de hongos y ronchas en los pies como consecuencia de los remojos. Necesitan ropa abrigada y medicamentos.

Entre los medicamentos más urgentes, el líder indígena menciona el dioxadol para controlar la fiebre, antigripales, jarabes para la tos, amoxicilina, desparasitadores y vitaminas.

“No viene el médico de la comunidad hace semanas por las lluvias pero tampoco personal de salud de la Alcaldía, por eso pedimos que la ayuda sea directamente en la comunidad y no a través del municipio”, señaló.

Como número de contacto para las personas naturales e instituciones que quieran hacer llegar su ayuda a la comunidad Esse ejjas debe ponerse en contacto con el número de celular: +591 74715689.

