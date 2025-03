Juan Villca: “Evo impuso la candidatura de Lucho para perder”

Este texto forma parte de la investigación periodística “Hasta aquí llegamos Evo” (Sabotaje contra el gobierno de Luis Arce) de Julio Peñaloza Bretel, próxima a publicarse.

Por Julio Peñaloza Bretel

Fuente: La Razón

El pasado 19 de agosto (2024), fecha de recordación del golpe de Estado perpetrado por el Cnl. Hugo Banzer Suárez en 1971, conversamos con Juan Villca, en la actualidad Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales para conocer, desde adentro, en qué había consistido la resistencia contra el gobierno golpista de Jeanine Áñez y cómo se definieron las candidaturas del MAS-IPSP para las elecciones que finalmente se realizaron el 18 de octubre de 2020.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En aquél tiempo, Villca asumió la conducción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en reemplazo de Jacinto Herrera que decidió escapar hacia Paraguay y de esa manera eludir la cacería desatada por el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo. He aquí la palabra del dirigente campesino en primera persona:

“Yo había regresado de Oruro y era necesario instalar una mesa de diálogo con Áñez con el propósito de detener la violencia.”

“En su momento reflexionamos sobre lo que estaba aconteciendo con el país y llegamos a la conclusión de que así como estábamos nos iban a barrer. Una semana antes del golpe ya sabíamos lo que pasaba.”

“El 03 de agosto (2019) cuando realizamos una marcha ya notamos que la Policía se estaba parcializando y arremetió contra nosotros.”

“Ya se habían producido amenazas de mineros cooperativistas de Potosí y universitarios de Sucre que querían tumbar al gobierno.”

“Cuando se produjo un bloqueo en Oruro me organicé con los Alcaldes. Evo había preferido escuchar a invitados y no a sus organizaciones dispuestas siempre a defenderlo.”

“Con este panorama el escenario era negativo con bases que no querían salir a las calles. Tuve que hacerlo con los Alcaldes orureños para hacer bloqueos.”

“Empezaban a llegar flotas con universitarios de Sucre. Quemaron la casa de Esther Morales (hermana de Evo).”

“Cualquier letrero con la imagen de Evo era quemado, se apedreaban viviendas sociales y eso provocó la reacción de la gente de Caracollo.”

“Los universitarios que habían llegado de Sucre, en coordinación con la Policía, se enfrentaron contra campesinos.”

“En Machacamarca y Huanuni el gobierno había perdido el control de la Policía mucho antes de los amotinamientos.”

“Mi gente era de la tercera edad, muy mayor, por eso necesitábamos retroceder para volver a atacar. No hubiéramos aguantado ningún enfrentamiento porque en nuestras filas se encontraban luchadores de los 70 y 80. A propósito de esta experiencia siento que las nuevas generaciones no están preparadas para los enfrentamientos.”

“Militares, policías, fiscales, jueces y periodistas querían que todos participaran del diálogo. Hermano Juan usted dirija me pedían.”

“Nos estábamos quedando solos, se fueron levantando los bloqueos. Oruro y Cochabamba fueron los últimos en hacerlo.”

“En Challapata, Vinto, Llallagua, Huanuni la Policía llegó con tres contingentes. Nos advirtieron que iban a intervenir los bloqueos.”

“Si todos habríamos estado luchando podíamos resistir, pero varios departamentos ya habían levantado los bloqueos.”

“En todas las trancas se instalaron tanquetas. Cualquier indicio indígena campesino implicaba detención inmediata.”

“Circulaba una lista negra del Comité Cívico de Oruro con la que los fiscales empezaban a operar.”

“Cuando Evo salió del país, los paramilitares y los parapoliciales nos asediaron. Tuvimos que reorganizarnos en Oruro.”

“Los ejecutivos estaban desorganizados. Me inventé la figura de los comandantes provinciales, departamentales y nacionales.”

“Definimos las cosas como orureños.”

“Nosotros cumpliremos levantando los bloqueos, pensábamos. ¿Qué ganamos enfrentándonos?”

“Todos bajaron la guardia, nos quedamos bloqueando solo Cochabamba y Oruro y levantamos el conflicto.”

“Pondero mucho a mis comandantes por promover la no persecución del gobierno.”

“De regreso a La Paz por Patacamaya, Jacinto Herrera, nuestro Ejecutivo, continuaba refugiado en Paraguay, mientras que Nelson Condori nos traicionó, recibió maletines de dinero de Camacho, conducta que dio lugar a que le quemaran su casa. En la actualidad anda dando vueltas…”

“Teodoro Mamani fue al diálogo. Yo hablabla con todos y por eso decían que era el único que los cohesionaba. En ese momento Henry Nina (Interculturales) y Segundina Flores (Bartolinas) fueron considerados traidores porque se fueron al diálogo con el gobierno de Áñez.”

“A la reunión con Áñéz decidí no ir. Me encontraba en resistencia, en plena lucha. En esos momentos se produjo la quema de la casa del Gobernador (de Oruro), Victor Hugo Vásquez.”

“Fue un tiempo en que el Pacto de Unidad se fortaleció. A excepción de la CIDOB a la cabeza de Pedro Vare que fue tumbado por su segundo en jerarquía, Gregorio Queti, se fue con Áñez. Segundina Orellana y Guillermina Kuno de las Bartolinas se mantuvieron. También estaba con nosotros Pelagio Condori que hoy es Viceministro de Descolonización.”

“Cuando recuperamos el Pacto de Unidad habían pocas personas como Juan Carlos Huarachi y Boris Villanueva de las organizaciones de la COB. La mayor parte de su directorio desapareció”

“Las afiliadas a la COB, adoptaron una posición de distancia en un momento en el que Áñez y su gobierno buscaban partir las organizaciones.”

“Un segundo momento de la resistencia popular se produjo cuando Evo ya estaba fuera de Bolivia cuando realizamos un Ampliado en el Coliseo de la Coronilla (Cochabamba) y comenzamos a trabajar para recuperar la democracia.”

“En el Ampliado, las organizaciones como el Magisterio dijo terminantemente no queremos saber desde el Vicepresidente para abajo. Son traidores. No supieron cuidar al Presidente.”

“Asistí a una reunión con Evo Morales en Buenos Aires junto a Henry Nina, Segundina Flores y otros dirigentes. La reunión que debía durar no más de quince minutos se convirtió en cuatro días de catarsis. Evo mostró su enojo preguntando ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué hacen en Argentina?”

“Evo estaba molesto por la decisión del Ampliado en Cochabamba que desconoció al entorno gubernamental desde el Vicepresidente para abajo. Lo encontré muy mal, transformado.”

“Nos encargamos de hacerle saber a Evo los errores que había cometido y que pasaban por su falta de sinceridad y predisposición con nosotros. Le recordamos que el 05 de noviembre organizamos una marcha en La Paz que tenía la cabeza en San Francisco y la cola en El Alto. Fue entonces que le dijimos: Compañero Evo, los compañeros llegaron para quedarse a defender el Proceso de Cambio, nos quedaremos en La Paz hasta tumbar el intento de golpe a lo que Evo nos contestó que estaba de acuerdo, pero que lo analizaríamos después de la concentración, cosa que nunca sucedió.”

“Juan Carlos Huarachi de la COB y representantes de la Federación de Mineros como Orlando Gutiérrez, David Choque, Secretario General de Huanuni, el de Colquiri y los dirigentes que conforman la vanguardia de los trabajadores de Bolivia, comentaron que Evo los había desmovilizado a todos, que se reunió con los dirigentes por separado, varios de los cuales llegaron a decir que el Presidente les pidió que se replieguen, pero antes habría negociado su salida negociando con la derecha.”

“Cuando ya todo estaba perdido Evo nos dijo que la Policía iba a controlar todo.”

“Evo está ejecutando un autogolpe decían los dirigentes, recordando que el Ministro Carlos Romero había sido una especie de guía de Luis Fernando Camacho en su llegada a La Paz y que Gabriela Montaño decía junto a la Ejecutiva de las Bartolinas que había que recibir a Camacho.”

“Cobardes y traidores los llamaron los dirigentes.”

“Todo comenzó con Andrónico que sugirió reunirnos con Áñez por pedido de Evo, con el ministro (de Comunicación). Manuel Canelas fue quién estableció el contacto por instrucciones de Evo.”

“Evo Morales fue el factor determinante para la caída de el mismo.”

“Los ministros de Evo trataban mal a las organizaciones, ese entorno se convirtió en una rosca. Recordemos que los dineros del Fondo Indígena Originario Campesino (FONDIOC) iban a manos de los Alcaldes, no de las organizaciones.”

“La Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) era una fachada, nunca funcionó, sirvió solamente para consolidar el culto a la personalidad de Evo.”

“Si la resistencia popular se hubiera consolidado era inevitable una guerra civil y se hubiera producido un baño de sangre.”

“Estoy aquí en representación de las organizaciones para cuidar el Proceso y no permitir un nuevo Golpe de Estado”.

“Ahora son todos nuevos, no hay infiltrados, ni pititas, ni evistas…somos por lo menos medio millón de bolivianos y bolivianas…el mayor porcentaje de las organizaciones están con Luis Arce”.

“Las grandes cosas positivas, orgánicas, que le han pasado a Luis Arce se han armado desde aquí”.

“En su momento Evo me preguntó ¿por qué te peleas conmigo? Fue a propósito del Ampliado que había decidido que el binomio del MAS-IPSP estaría conformado por David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez, decisión que no admitía objeciones y que nos permitía garantizar la unidad.”

“En el Ampliado de Huanuni, Choquehuanca obtuvo el apoyo mayoritario para ser candidato presidencial.”

“Te van a imponer a Choquehuanca le advirtió Juan Ramón Quintana a Evo.”

“Quintana llamaba pachamamista a Choquehuanca y decía que era agente de los gringos.”

“Podemos generar otro caudillo, pero la historia nos juzgará por individualistas y ególatras. Frente al individualismo debe imponerse el liderazgo comunitario y en este contexto se repitió el criterio de que no queríamos a García Linera y a quienes estaban debajo de el.”

“Evo nos dijo que esos ministros habían demostrado más lealtad que los dirigentes. Recordó que cuando se quiso aplicar el gasolinazo (2010), García Linera le recomendó viajar a Evo y que el daría la cara.”

“Para no pelearse con el Pacto (de Unidad), decidió prescindir de la visibilidad del entorno.”

“En Buenos Aires, Evo coordinaba con su entorno y por otro lado se reunía con el Pacto (de Unidad), decía que era el momento de la clase media, nos llamaba y decía que ustedes los campesinos sumaban un 21 por ciento y que en las elecciones (2020) no íbamos a ganar.”

“Con un candidato de clase media llegamos al 44 – 45 por ciento, no ganamos, afirmaba Evo.”

“Evo en su preocupación me dijo que buscara a los mejores candidatos supraestatales, para senadores y diputados, para la campaña internacional. Con el cálculo de que Mesa ganaría la elección, los diputados y senadores debían estar en la Asamblea Legislativa para boquearle y aprobarle nada, mientras desde las calles junto a las organizaciones la idea era generar un gran bloqueo para desprestigiar al gobierno, de esa manera Evo calculaba que Mesa no duraría ni un mes en el gobierno.

“A todo esto contestamos: Hermano Evo estás mal, Bolivia está en otra.”

“Evo fue contundente cuando dijo que Mesa iba a ser presidente y como no va a aguantar, vuelvo y nuevamente voy a ser Presidente.”

“Mientras tanto, Jeanine iba cometiendo errores catastróficos con la salud en el manejo de la pandemia.”

“En Huanuni, el Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, culpó de falta de organización a las autoridades locales…cuando vió que la reunión se estaba transmitiendo por algún medio de comunicación pidió que esta se cortara. Arias escapó de la reunión junto a Huarachi que también es de Huanuni a quién increpamos y a la gente que había llegado con el, tratándolos de golpistas.”

“Los trabajadores estaban sin salarios varios meses, la economía estaba paralizada, no había plata para nada y las tanquetas estaban por todas partes.”

“Estaban en el plan de quebrar las empresas del Estado. Nos cortaban las señales de ENTEL controladas desde Santa Cruz.”

“En el gobierno de Evo tuvimos muchos inflitrados de la derecha que facilitaron el golpe de Estado. Evo nunca hizo caso a las recomendaciones de las organizaciones.”

“En lo político tuvimos mucha gente desclasada. Ya mencioné a Nelson Condori que recibió a Camacho e hizo una paralela de la CSUTCB al servicio de Áñez.”

“No tocaron a las Bartolinas, ahí nos atrincherábamos, cuando había para comer, comíamos, cuando no había, nos aguantábamos…el que escribía todo lo que iba sucediendo era yo.”

“A Diego Pari le dijimos que era un traidor porque había negociado a espaldas del bloqueo nacional por orden de Evo la realización de elecciones para el 18 de octubre, y no como se había decidido orgánicamente para el 06 de septiembre.”

“La gestión de Áñez estaba destrozando el país…En agosto de 2020 dos los dirigentes del magisterio de Oruro fueron a sacar plata al banco para la marcha hacia La Paz que teníamos previsto organizar con petardazos y cacerolazos, pero fueron detenidos al salir del banco para ser conducidos a la cárcel”

“Unos estaban cobardemente encerrados y otros valientemente en la calle. Evo se oponía a la movilización, un día antes de que se iniciara, sacó a las seis federaciones (de cocaleros) del Tropico para cruzar al Pacto (de Unidad), no quería que hiciéramos marcha, pero paralelamente instruía a su gente a marchar. Su idea era utilizar ala gente del trópico y neutralizarnos.”

“El enemigo principal de Evo era el Pacto de Unidad, no la derecha. El traidor es el Pacto decía, sólo porque no le hacía caso.”

“Lo primero que pidió Evo cuando llegamos al gobierno fue mi destitución como Viceministro (de Coordinación con los Movimientos Sociales).”

“En reunión en Buenos Aires, Luis Arce demostró una notable lealtad principista con Evo Morales. Me decía: soy soldado del proceso de cambio. Me quedaba claro que nuestro candidato era como carne de cañón…”

“Evo quería desde el principio que perdamos, está llevando a la desaparición del Instrumento Político, pensé.”

“Yo le preguntó a Lucho ¿quieres ser Presidente de Bolivia o no?”

“Evo impuso la candidatura de Lucho para perder…llegamos a La Paz y nos reunimos en la sede de las Bartolinas. Luis Arce llevaba una lista de leales y traidores hecha por Evo.”

“Ninguno de esos supuestos leales le abrió la puerta a Lucho. Nadie quería dar una oficina para la Casa de Campaña, ni acompañarlo.”

“En su momento Lucho, con gran honestidad dijo, he venido a reunirme con los traidores.”

“A Lucho le dimos el consejo de que viajara por los nueve departamentos, que conociera toda Bolivia para que sacara sus propias conclusiones.”

“Con gran claridad, Lucho llegó a una tremenda conclusión al decir que no podía creer los que les hemos hecho a nuestras organizaciones.”

“Ya en plena campaña Evo hizo cosas como la de sacar de su oficina en Buenos Aires a los dirigentes para imponer con su dedazo las candidaturas.”

“Evo utilizó a la CONALCAM y a las codelcames (coordinadoras departamentales por el cambio) para imponer sus decisiones. El fue quién impuso a Lucho y su actual bancada evista, cuando en Ampliados como los de Huanuni y El Alto se había decidido que el binomio era David Choquehuanca – Andrónico Rodríguez. Recuerdo que para cruzarnos, el Gobernador del Beni, Alex Ferrier, llevó una flota de benianos hasta Argentina presentándolos como si fueran representantes de las organizaciones sociales.”

“En conferencia de prensa, Evo tenía que anunciar el binomio con el criterio de no pelearse con el Pacto de Unidad que quería a Choquehuanca-Rodríguez. En esa línea sentenció que iban Arce con Choquehuanca para no pelearse con nadie.”

“Le dijimos a Evo que diera la cara , que no era la decisión de las organizaciones. Finalmente decidió no dar la conferencia de prensa, se puso a llorar y se quejó de que lo estábamos dejando solo.”

“El pueblo no está decidiendo, estás decidiendo vos le dijimos a Evo…un par de dirigentes se quebraron a llorar.”

“Convocamos a un Ampliado Nacional de Emergencia, algunos dirigentes fueron desconocidos.”

“Choquehuanca dijo con claridad Evo no me quiere, me va a vetar, que vaya Lucho.”

“Yo dije: No me dividen el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP). En ese Ampliado hicimos aprobar el binomio Lucho-David. Para anunciarlo se decidió un cuarto intermedio en el que convencimos a todo el MAS-IPSP.”

“Orlando Gutiérrez de la Federación de Mineros tenía la idea de ser candidato a la Vicepresidencia y formar otro partido. Yo me tuve que pelear diciéndoles que no permitiría que nos dividan.”

“Andrónico renunció a su postulación y felicitó al binomio Lucho-David. “

“Andrónico me llamó para decirme que si la gente quería, el podría seguir de candidato. Le contesté que el solito se había bajado del carro. Junto con Evo, Andrónico armó una agenda con la derecha.”

“Para entonces, Jacinto Herrera, nuestro Ejecutivo de la CSUTCB, había regresado del Paraguay y en ese momento la neurona del calendario electoral era Salvador Romero, Presidente del Tribunal Supremo Electoral que con pretextos técnicos había pospuesto siete veces la realización de elecciones…teníamos información de tres vocales, teníamos información de adentro.”

“Se organizó la movilización más grande de la historia de Bolivia desde Pando hasta Tarija.”

“El total nacional para el Bloqueo Nacional de Caminos ascendía a la cifra de 500 mil personas con más de 200 puntos de bloqueo. Fue el bloqueo más grande de la historia de Bolivia. Entonces, los mineros a la cabeza de Orlando Gutiérrez no pudieron movilizar a su sector. Sólo vi a Huarachi de la COB y a los mineros de Huanuni, que bloquearon en el cruce de Machacamarquita junto a los campesinos de Dalence y del Norte Potosí.”

“Después del conflicto mi fui a hacer campaña con Luis Arce.”

Fuente: La Razón