Judicial rompe con el Ejecutivo por su demanda presupuestaria

Su postura es que “no se puede hablar de reforma judicial sin presupuesto adecuado”

El Órgano Judicial se declaró en emergencia presupuestaria este martes tras abandonar la Comisión 898 que, presidida por el ministro de Justicia, César Siles, estaba sesionando en Sucre. Lo hizo en protesta porque en las mesas de trabajo no se priorizó el debate de una asignación presupuestaria que garantice el funcionamiento de este órgano del Estado.

Las autoridades judiciales consideran que no existe “seriedad ni compromiso con la administración de justicia” en esta Comisión y anunciaron que enviarán un oficio al presidente Luis Arce para que intervenga en la solución de la crisis presupuestaria.

Este martes, en una conferencia de prensa, las tres instancias del Órgano Judicial: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura hicieron conocer su protesta en sentido de que no se puede hablar de reformas normativas ni de reforma judicial si no se garantiza un presupuesto para su funcionamiento.

LA REUNIÓN EN SUCRE

Al inicio de la conferencia de prensa, el presidente del TA, Richard Christian Méndez, explicó que esta determinación se asumió en el marco de la reunión de la Comisión 898 de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre Judicial de 2016, en la que se planteó la discusión del tema presupuestario en mesas de trabajo y subcomisiones conformadas.

A su turno, el presidente del Consejo, Manuel Baptista, apuntó que “sin presupuesto, ningún proyecto, ninguna reforma, ninguna política de este órgano del Estado será posible”.

Flanqueado por 16 autoridades, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, justificó la postura “rígida y firme” del Órgano Judicial y ratificó que no se puede hablar de reformas normativas sin un presupuesto que garantice el funcionamiento del servicio de justicia.

“Por ello, hemos planteado ante la Comisión 898 la necesidad de que la Comisión reconozca y declare en emergencia presupuestaria al Órgano Judicial, para que con esta declaratoria podamos pedirle al Ministerio de Economía que asigne un presupuesto para que podamos funcionar como Órgano Judicial”, remarcó.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Saucedo ratificó su reclamo sobre el desfase de 140 millones de bolivianos de presupuesto con relación al año pasado, lo que impidió contratar personal eventual y consultores de línea que atienden directamente a los litigantes.

“Al no ser atendido nuestro petitorio, hemos decidido abandonar la Comisión 898 porque consideramos que no existe seriedad ni compromiso con la administración de justicia y, principalmente, con el Órgano Judicial. De no cambiar esta actitud, nosotros no vamos a participar en ninguna otra convocatoria. Creemos que la Comisión 898 ya cumplió su ciclo y necesitamos encarar de otra manera la administración de justicia”, puntualizó.

“La declaratoria de emergencia presupuestaria la estamos suscribiendo las tres instancias del Órgano Judicial: TSJ, TA y Consejo de la Magistratura”, agregó.

ABANDONO

En los nueve años de vigencia de la Comisión 898, conformada por miembros de los tres órganos del Estado, es la primera vez que los representantes del Judicial abandonan una sesión. Lo hicieron este martes, en Sucre, en protesta por la negativa de priorizar en el debate el tratamiento de un mayor presupuesto para sus instituciones.

Piden 3% del TGE y envían carta al Presidente

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, hizo hincapié en que el presupuesto mínimo para atender las necesidades básicas del Órgano Judicial es del 3 por ciento del Tesoro General del Estado (TGE). “Esta asignación debe estar reconocida mediante ley y norma, y no así como se ha estado haciendo usualmente: pedir asignaciones presupuestarias adicionales cada año como emergencia al presupuesto”, precisó.

Para garantizar el tratamiento de la crisis presupuesta judicial, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, anunció que, junto a la declaratoria de emergencia, se está enviando una nota oficial al presidente Luis Arce para que intervenga en el debate del presupuesto.