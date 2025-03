Karla Sofía Gascón y una nueva controversia: un comentario desafortunado sobre la tragedia de los Andes

La actriz desató otra polémica y optó por modificar su mensaje, agregando reflexiones personales sobre su relación con la montaña

La actriz Karla Sofía Gascón, conocida por su participación en la película Emilia Pérez, volvió a ser objeto de críticas tras un comentario irónico publicado en sus redes sociales. Todo ocurrió durante una visita a los Picos de Europa, donde se compartieron unas imágenes que generaron intensa polémica. La actriz escribió en redes: “Hoy me siento como en La sociedad de la nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien, porque tal y como están las cosas, me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta”.

La declaración llegó en un momento especialmente sensible, ya que coincidió con el fallecimiento de Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1972.

Tras las críticas, Gascón optó por eliminar la publicación inicial y sustituirla por otro mensaje. De acuerdo con Hola, reafirmó su amor por la montaña y recordó una tragedia personal, la muerte de su hermano en un accidente de esquí. En el nuevo contenido, señaló: “Hoy me siento dichosa y bendecida. Aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día y riéndome de mí misma… Pero, sobre todo, de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás”. Esta publicación se mantiene activa en su perfil y ha sido interpretada como una respuesta a quienes la critican.

Además del revuelo por sus comentarios recientes, Gascón ha compartido en otras ocasiones episodios dolorosos de su vida personal. En entrevistas anteriores, habló sobre la muerte de su hermano a los 29 años, en un accidente mientras esquiaba. Explicó que sufrió una lesión interna grave tras chocar contra una roca en una pista sin pisar y que los servicios de emergencias no pudieron llegar con rapidez debido a la altitud: “Mi hermano tenía 29 años, era joven. Desde entonces, las navidades nunca han sido las mismas”, indicó en su momento a la prensa.

El pasado polémico en redes sociales

Esta no es la primera vez que Karla Sofía Gascón se enfrenta a polémicas mediáticas. La actriz fue criticada hace semanas por la viralización de antiguos tuits con contenido considerado racista y ofensivo hacia diversas comunidades. Entre las publicaciones más controvertidas se encuentra un mensaje sobre George Floyd, donde la actriz mencionó: “Un tipo intenta pasar un billete falso tras consumir metanfetamina, llega un policía idiota y se pasa de la raya al arrestarlo, matándolo… convirtiéndolo en un héroe mártir”, declaración que generó indignación tanto en redes sociales como en la industria del cine.

Karla Sofía Gascón criticó a las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd.

Entre otros reproches, Gascón también fue criticada por comentarios sobre la comunidad musulmana en España, declarando en un tuit antiguo: “Cada vez que voy a recoger a mi hija del colegio hay más mujeres con el pelo cubierto y las faldas hasta los tacones. Quizás el año que viene, en lugar de inglés, tengamos que enseñar árabe”. Estos mensajes reflejarían una actitud de intolerancia que sus detractores le siguen señalando.

El día de su cumpleaños número cincuenta y tres, la actriz compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para abordar las críticas que ha recibido tanto dentro como fuera de internet. En redes expresó su postura: “Pueden manipular, mentir, descontextualizar o inventar lo que gusten. Lo que he hecho toda mi vida es defensor a la mujer, la diversidad sexual y la igualdad entre todos los seres humanos… Les recomiendo que se entretengan en otra cosa que en desvirtuar mis palabras para intentar encontrar algo malo en ellas”. Esta publicación se percibió como su intento de desmarcarse de las acusaciones y reafirmar su compromiso con valores de inclusión y justicia social.

A pesar de las controversias, Karla Sofía Gascón sigue enfocada en su carrera profesional. El 1 de abril, la actriz será invitada al programa El Hormiguero para promocionar su libro autobiográfico Lo que queda de mí, donde relata aspectos íntimos de su vida personal y profesional. Además, se confirma su participación en Las malas, adaptación cinematográfica de la novela de Camila Sosa Villada, producida y dirigida por Armando Bo. Según Hola, la actriz busca consolidarse en la industria a pesar de los retos que enfrenta.

La polémica parece ser un fenómeno recurrente en torno a la figura de Gascón, quien, ya sea por sus opiniones o vivencias personales, continúa generando conversación en los medios. Sin embargo, su tenacidad y enfoque en nuevos proyectos muestran que la actriz sigue decidida a avanzar en medio de las críticas.