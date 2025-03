La Alcaldía de Cochabamba solo cuenta con una reserva de diésel hasta este jueves, hay riesgo que las obras se paralicen

Desde Obras Públicas han informado que YPFB debe entregar el suministro de combustible para que puedan continuar con sus labores programadas

Ariel Buitrago







Fuente: Unitel

Hasta antes de los problemas en el suministro de diésel registrados hace algunos meses, la Alcaldía de Cochabamba informó que recibía una dotación de 36 mil litros de este carburante, pero ante la situación, se redujo el cupo a 24 mil litros, el cual se cumplió regularmente hasta hace tres semanas.

Sin embargo, desde el municipio han informado que dicho volumen fue reducido sin previo aviso y recién el pasado miércoles se completó la entrega, lo que generó interrupciones temporales de las actividades programadas.

“Han bajado a 24 mil y hemos adecuado nuestro cronograma, no es lo óptimo, pero bueno, nos estamos adecuando a los 24 mil, lo importante es que aquello no falle, porque si no nos entregan los 24 mil litros semanales, entonces automáticamente nuestra capacidad operativa disminuye”, señaló René Quiroga, director Obras Públicas.

Quiroga aclaró que cuenta con reservas de diésel para operar su maquinaria hasta este jueves, permitiendo que los trabajos se desarrollen sin contratiempos.

[Foto: UNITEL] / Maquinaria de la Dirección de Obras Públicas de Cochabamba

Sin embargo, alertó que si no se realiza la recarga correspondiente, a partir del viernes las labores deberán suspenderse nuevamente, lo que impactará directamente en los servicios que benefician a la población.

“Yacimientos ha cumplido la anterior semana con entregarnos el cupo que debería entregarnos, pero este cupo concluye mañana (jueves), o sea, si Yacimientos no nos entrega, nuevamente estaríamos parando todos los trabajos a partir del día viernes”, lamento.

La escasez de diésel no solo se genera en el departamento de Cochabamba, sino en todo el país, al igual que gasolina, lo cual ha ocasionado que nuevamente se registren filas interminables en las estaciones de servicio.