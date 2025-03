La ANH asegura que el combustible comercializado cumple con estándares de calidad

El director general de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, informó que se hicieron más de 2.000 pruebas de calidad en 2024.

Por Daniel Zenteno

Fuente: La Razón

Este domingo, ante las denuncias de combustible con mezclas irregulares y de “mala calidad”, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aseguró que se realiza un proceso riguroso para comercializar diésel y gasolina que cumplen con todos los parámetros que establece la normativa.

“Todos lo que es la trazabilidad de todo lo que es la cadena de hidrocarburos, importación, refinación, transporte, comercialización y almacenaje tienen puntos de transferencia que dan la garantía que a la hora de comercializar en las estaciones de servicio deben cumplir los parámetros de calidad”, afirmó el director general de la ANH, German Jiménez, en entrevista con Bolivia Tv.

En caso de que el combustible no cumpla con los parámetros, no puede salir de planta y no se lo vende hasta solucionar el problema.

Varios transportistas, incluso la Alcaldía de La Paz, denunciaron que en las estaciones de servicio se vende combustible de mala calidad, “mezclado con agua”, que afecta los motorizados y paraliza sus actividades.

En criterio de estos sectores, debido a la urgencia para normalizar el abastecimiento de carburantes, la ANH descuida los controles de calidad, versión que fue negada por Jiménez, aunque sí reconoció que se verificó la presencia de partículas de agua, por lo que se investigará cómo ocurrió el hecho.

El director de la estatal destacó que en 2024 se hicieron más de 2.000 pruebas de calidad, de manera aleatoria en las 560 estaciones de servicio a nivel nacional, para garantizar que el diésel y la gasolina cumplen con todos los requisitos.

Asimismo, Jiménez explicó que los controles se aplican en todas las regiones, incluyendo los municipios más alejados, no solo en los surtidores de las ciudades capitales.

