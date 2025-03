“La Bomba me salvó la vida”: el relato de superación de Fabio Zambrana

En 1998, Fabio Zambrana tocó la cima del éxito con ‘La Bomba’, un tema que no solo marcó una era en la música boliviana y latina.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Antes de su éxito mundial con ‘La Bomba’, Fabio Zambrana recuerda que con Azul Azul tocaban en bares y pubs como ‘El Caballito’. “La práctica, después de 12 años y de más de 3.000 canciones que fueron fracasos totales, me ayudó para componer ‘La bomba’, afirmó el compositor del hit.

Antes de lanzar ‘La Bomba’, Azul Azul realizaba una gira por Puerto Rico y allí Zambrana aprovechó para componer ‘El baile del culea’ que para los boricuas significa solo un ritmo musical, sin embargo, para Bolivia y gran parte de los sudamericanos es una palabra vulgar para tener coito. Por tal motivo, la novia de Fabio le hizo notar que ese título no funcionaría.

“No, no, mi novio es un cavernícola. Por favor, no hagas eso. Tenés fans que son niños. Nadie la va a escuchar con ese título”, le advirtió su corteja. Sin dudarlo, en solo 20 minutos Zambrana cambió la letra y renombró la canción, sin imaginar que estaba a punto de crear un clásico que haría historia en la música latina.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La borré y Gary Prado, que era mi manager en esa época, me dice: oye, ¿qué pasó con El baile del Culea? Lo borré, le respondí. No, ¿cómo lo vas a borrar? Grábalo de nuevo o graba cualquier mie*** porque mañana tenemos que entregarle a Sonny el álbum”, contó Zambrana en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

“Entonces me dice, compone cualquier mie***. Me senté y en 20 minutos hice ‘La Bomba’. La escribí y la grabamos en 40 minutos. En una hora compuse y grabamos la canción que nos salvó la vida”, rememoró Zambrana.

En sus inicios musicales, el compositor explicó que en sus presentaciones en pubs ya era tradicional hacer bailar al público con el ‘suavecito para abajo’, el ‘suavecito para arriba’ y ‘una mano a la cabeza’.

“En 1986 yo tomo una decisión de vida y digo, no me va a alcanzar el resto de mi vida para triunfar. Hacía cálculos en esa época y me obligué a componer una canción por día, por más estúpida que sea la canción. (…) Eso me salvó la vida en lo económico y en lo artístico porque recibo regalías de ‘La Bomba’. Son 27 años que recibo regalías en Estados Unidos dos veces al año y es mi ingreso económico más grande porque suena en el mundo entero”, reveló el artista.

En 1998, Fabio Zambrana tocó la cima del éxito con ‘La Bomba’, un tema que no solo marcó una era en la música boliviana y latina, sino que sigue vigente hasta el día de hoy. La pegajosa canción ha trascendido generaciones y resurgido en plataformas como TikTok, donde continúa encendiendo la pista y sumando nuevos fans. Más que un hit del pasado, ‘La Bomba’ se ha convertido en un verdadero ícono de la fiesta y un orgullo para Bolivia que demuestra que la buena música no tiene fecha de caducidad.