“La falta de combustible destroza nuestro sistema de comercialización”, señala el sector porcicultor

Desde Adepor indicaron que tienen reportes de granjas que comenzaron a cerrar por la crisis por combustible.

El gerente general de la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor) de Santa Cruz, Henry Chávez, indicó que tiene reportes de granjas que se cierran debido a la falta de carburantes, situación que se tiene desde hace más de un mes en el país.







“Tenemos granjas que están cerrando”, indicó y explicó que “la falta de combustible destroza totalmente nuestro sistema de comercialización”.

“Todo el sector productivo está en alerta en este momento. No solo ahora, desde hace muchos meses atrás. No hay combustible, se paraliza todo. Si no hay combustible, no hay cómo se muevan los vehículos”, manifestó Chávez

El representante del sector explicó que los vehículos que recogen los animales, se quedan “una semana, prácticamente, parados en un surtidor”.

Señaló que la situación del combustible afecta toda la cadena de distribución y comercialización de los productos.

Bolivia cumple un mes con largas filas en los surtidores a la espera de combustible. Hace unas semanas, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, admitió que la falta de dólares en el país afectó el pago del combustible importado.

El Gobierno de Luis Arce insiste con la aprobación de créditos para acceder a divisa y pagar el diésel y gasolina.