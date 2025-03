La falta de pollo en Oruro se agudiza por deslizamientos; se acaba hasta la menudencia

La escasez de pollo en Oruro lleva dos días, con precios del huevo en aumento. Comerciantes comparten sus preocupaciones sobre el impacto de la situación.

Fuente: https://lapatria.bo

En el segundo día sin la llegada de pollo a Oruro, se agotó incluso la menudencia, que muchos intentaban vender un día antes. Ayer, miércoles 12 de marzo, la falta de este producto se hizo más evidente debido a los deslizamientos y la pérdida de la plataforma en Llavini, que es la ruta hacia Cochabamba.

Paralelamente a esta situación, se observó un aumento en el precio del huevo, un producto que proviene del Valle. Muchos comerciantes se encontraron sin este artículo y lo poco que había se vendió a un precio más alto.

“No nos está llegando huevo por el camino normal. Yo he tenido que comprarlo a otro precio porque me han indicado que han traído con desvío, pero ahora con lo de la plataforma no sabemos si mañana llegará o si será más caro”, comentó una de las comerciantes de huevo a LA PATRIA Radio.

Precios en la calle Brasil

En un recorrido rápido que realizó LA PATRIA por la calle Brasil, donde se venden huevos, se pudo notar que el maple, que en días anteriores se comercializaba entre 27 y 30 bolivianos, ayer se ofrecía entre 32 y 35 bolivianos.

El martes, la situación era crítica, ya que no había carne de pollo en varios puestos. LA PATRIA solo encontró casi al mediodía un lugar que tenía el producto, pero la venta era solo de pollo entero y con menudencia obligatoria. Sin embargo, ayer, este y otros puestos estaban cerrados.

Preocupación en el mercado

“No está llegando pollo, ya no hay ni menudencia y la carne de res tampoco, ni cerdo. Imagínense, no sabemos si habrá luego porque los caminos están mal. No hay siquiera pollo y pedimos que la gente entienda que si se consigue, va a ser también con riesgo”, destacó doña Dionisia del mercado Campero.

Un día antes, en algunos lugares solo se vendía menudencia, pero ayer no se pudo encontrar nada. Algunas alternativas son la carne de cerdo y res, sin embargo, los deslizamientos también comienzan a afectar a estos productos, lo que genera una creciente preocupación entre los vendedores.