La Fiscalía de Potosí investiga el choque de un bus contra un peñasco que dejó como saldo 14 fallecidos

Entretanto, el ministro de Obras Públicas, Montaño, aseguró que la vía es nueva y que por el lugar no hay baches, tampoco había registro de lluvia o neblina y que las investigaciones determinarán la causa que cobró la vida de 14 personas.

eju.tv / Video: Ministerio de Obras Públicas

El fiscal Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, informó este miércoles que se dispuso la investigación y la colección de elementos que establezcan la responsabilidad del hecho de tránsito, que se registró en Pocoata, Potosí, que dejó como saldo 14 personas fallecidas. Al respecto, desde el Ministerio de Obras Públicas indicaron que la ruta es nueva y que no hubo registro de lluvias. Según el reporte preliminar, el conductor iba con exceso de velocidad y no conocía la ruta, que usó como vía alterna tras el derrumbe en Llavini, que conecta a Cochabamba con Oruro y La Paz.

“Al haber tomado conocimiento del accidente de un bus de la empresa Flores en la carretera diagonal Jaime Mendoza, que conecta a la ciudad de Sucre y Oruro, se dispuso el despliegue inmediato de una Comisión de Fiscales y médico forense para el abordaje de la investigación y colección de elementos que permitan establecer la responsabilidad de este nuevo hecho”, señalaron desde el Ministerio Público.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Entretanto, el ministro de Obras Públicas, Montaño, aseguró que la vía es nueva y que por el lugar no hay baches, tampoco había registro de lluvia o neblina y que las investigaciones determinarán la causa que cobró la vida de 14 personas.

“He pedido el informe, la carretera es nueva, no hay baches, tiene señalizaciones. Entonces Tránsito nos dirá qué es lo que pasó para que haya chocado con las rocas, porque en el sector no había lluvia ni neblina, no existía nada. Ahí tendrá que ver las pericias que dirán de qué es lo que pasó”, indicó la autoridad, tras ser consultado sobre el tema.

Según el reporte preliminar, el autobús de la empresa Flores partió de Cochabamba con destino a Oruro, pero los derrumbes en la vía principal, a la altura de la población de Llavini, hicieron que el tráfico sea desviado a la ruta alterna que pasa por Sucre y Potosí. El conductor no conocía bien la carretera y circuló con exceso de velocidad, lo que provocó que el vehículo choque contra el peñasco.

En total, 29 personas fueron rescatadas con vida, heridas y trasladadas al hospital de Ocurí, en Potosí. En primera instancia se contabilizaron 13 fallecidos, hasta que en la tarde se confirmó otro deceso. Entre las víctimas mortales están los conductores del motorizado.