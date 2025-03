La gente acude a los centros de distribución de Emapa para comprar lo que haya

Piden al gobierno que se ocupe de las necesidades del pueblo y aseguran que ciertos productos de la canasta familiar se convirtieron en un lujo que no se pueden dar.

eju.tv / Video: Red América TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Nuevamente las largas filas retornan a los centros de distribución de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en La Paz; a diferencia de anteriores oportunidades en las que las columnas de personas se debían a la escasez de productos muy puntuales como el aceite comestible y el arroz, en esta oportunidad, desde muy temprano llegaron a estos lugares para tratar de abastecerse de los productos que encuentren disponibles.

Desde hace semanas, la aguda escasez de combustibles provocó que se incrementen los precios de diferentes productos, especialmente aquellos que son esenciales en la canasta familiar; al parecer, el mensaje del presidente Luis Arce Catacora, lejos de devolver la certidumbre a la población, generó mayor preocupación en los diferentes sectores sociales, debido a que no ofreció soluciones puntuales a la crisis económica, tal cual señalan varios expertos.

‘Voy a comprar lo que haya’, señala una persona de la tercera edad. Foto: captura pantalla

“No sé lo que habrá, creo que hay más galletas que otra cosa, pero si hay alguna cosa vamos a comprar lo que sea necesario para la comida, no existe arroz, ojalá haya pollo aunque no creo, pero si hay, al menos que alcance a uno, por lo demás, tal vez no compremos nada porque casi no hay nada, creo que está casi vacío, se va a acabar rápido”, lamenta una de las personas en la fila, quien añadió que la situación se torna más preocupante por la falta de combustible que afectará la cosecha en el agro.

Además, dice que no existe la posibilidad de abastecerse con productos por la ausencia de estos o el encarecimiento de los precios. ‘Creo que vamos a enflaquecer mucho más’, sostiene con resignación. Otra de las personas de la fila que se extiende por más de una cuadra, llegó al lugar para poder comprar aceite, arroz, azúcar y harina; si no logra su cometido retornará este viernes para probar si tendrá mejor suerte.

‘No sabemos qué dar a nuestros hijos’, lamenta una madre de familia. Foto: captura pantalla

Una madre de familia expresa su preocupación por el retorno de las filas ante la escasez y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar, ya que el arroz, el azúcar y el aceite, entre otros, suben de precios periódicamente; por ello, critica al gobierno por no preocuparse del abastecimiento de los productos esenciales de la canasta familiar para los hogares bolivianos e hipotecar el futuro de las generaciones venideras ya que encontrarán un país inviable.

“Nuestros hijos qué van a comer, estamos desde las cinco de la mañana esperando, no está bien, yo no se qué está haciendo el gobierno, debe preocuparse más en ponernos los víveres y las necesidades que tenemos el pueblo, ahorita está sufriendo por esta situación que tenemos en el país, qué va a ser del futuro de nuestros hijos si nosotros estamos viviendo así, qué va a ser posteriormente; el gobierno debe tener mucha plata, pero primero debe pensar en el pueblo” remarca.

La columna de gente se extiende por más de una cuadra. Foto: captura pantalla

En consecuencia, advirtió que todas las malas decisiones recaen en las espaldas de los sectores empobrecidos, los cuales no pueden adquirir diferentes productos por el precio prohibitivo, tal es el caso del pollo, que tiene un precio de 25 bolivianos por kilo en los centros de abasto de la sede de Gobierno. “No podemos comprar, nuestra posibilidad no nos da para eso, el dinero ya no alcanza, estamos muy mal de situación”, exclama visiblemente molesta.