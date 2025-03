La íntima confidencia de la expareja de Kanye West: «Desea que todos sus amigos quieran acostarse con su novia»

Fuente: https://www.marca.com

Las extravagancias de Kanye West con sus parejas no pasa inadvertida para nadie. Más aún cuando su actual pareja, Blanca Censori, hizo su aparición completamente desnuda en un evento en el que muchos acusaron al rapero de forzar esta situación. Unas acusaciones que llegan porque no es la primera vez que esto sucede en este tipo de actos y son múltiples las veces que esto ha sucedido. Y no solo con su actual novia, sino que también con otra como Kim Kardashian o Amber Rose, justo esta última, la cantante con la que mantuvo una relación sentimental y a la que también indujo este tipo de pensamiento ha realizado declaraciones al respecto.

La confidencia de Amber Rose del trato de Kanye West

Ha sido justo de este controvertido tema del que Amber Rose ha querido hablar en el podcast ‘Club Shay Shay’: «Seguro que Kanye la viste así. Sí, nos hizo lo mismo a Kim (Kardashian) y a mí. Es así como es él«, empezaba diciendo la joven artista sobre el rapero. Unas palabras que, abierta la caja de los truenos, no se iban a quedar solo ahí: «Él quiere que otros hombres deseen a su mujer. Eso es lo que le gusta, le gusta eso. Le gusta que los hombres babeen por su mujer. Eso es lo que le gusta«.

Un alegato que no concluyó allí: «Quiere que todos sus amigos quieran acostarse con su novia. Quiere que todos, cuando entren en un lugar, piensen que su novia o esposa es la persona más deseada«, continuó diciendo. Una situación que a ella le llevó a estar al borde del abismo: «Recuerdo haber llorado y discutido con él y haberle dicho que no quería usar esa mierda, que no quería usarla«, se sincera Amber Rose.

«Él me dijo: ‘No lo entiendes, es moda, soy un genio’. Es como: ‘Vale, todavía no quiero usarlo, pero fui usándolo, me devoró Internet’«, cuenta aterrada por la idea que un día hizo suya. Un recuerdo de una relación de la que no se enorgullece especialmente: «Si miras fotos antiguas mías de cuando estoy saliendo con Kanye pero estoy sola, tengo toda su ropa puesta. Llevo unos vaqueros anchos, una camiseta, una chaqueta grande. Cuando no estaba en casa, me metía en su armario y me ponía todas sus cosas porque odiaba vestirme como una imbécil«.

Si eso es lo que piensa Amber Rose, habría que saber lo que opina Bianca Censori. Y más tras la filtración de que podrían estar inmersos en un proceso de divorcio. Una relación con Kanye West que como bien dice su ex, la cantante Rose, es bastante complicada de llevar.