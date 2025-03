La Paz: Kilo de carne de cerdo sube a Bs 37

La escasez de combustible y los derrumbes está provocando que el producto no llegue con normalidad a los mercados.

El kilo de la carne porcina continúa con un precio elevado y se espera que en los próximos días debido a la escasez suba más aún, hoy en un mercado de La Paz, se cotizaba a Bs 32 la más económica y a Bs 37 el kilo de chuleta.

Las «caseritas» señalan que no saben si les llegará más porque por la falta de combustible muchos proveedores no están trabajando, además indican que muchos no se arriesgan a trabajar por los deslizamientos, no quieren arriesgar su vida, ya que los caminos están muy peligrosos.

Recordemos que el día de ayer se registró un incremento en el precio de la carne de pollo, hasta el Bs 24 el kilo de pollo, la población teme que estos productos esenciales continúen encareciéndose.