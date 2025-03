“Las casas están todas rajadas”: Más de 20 viviendas afectadas por deslizamientos en Cochabamba

Charles Muñoz Flores

La situación en Cochabamba es crítica. La persistente humedad y las lluvias constantes han provocado deslizamientos y rajaduras en diversas zonas del departamento, afectando a cientos de familias. En la OTB Nuevo Amanecer, al menos 21 viviendas han sufrido daños estructurales severos, lo que ha obligado a la evacuación de algunas de ellas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Vecinos del lugar han improvisado medidas de emergencia colocando palos para evitar el colapso de sus muros, mientras la incertidumbre y el temor crecen entre los afectados. “Todos hemos tenido que desocupar porque las casas están todas rajadas”, relató un vecino.

La Alcaldía de Cochabamba ya se ha hecho presente en la zona y ha realizado estudios topográficos. Sin embargo, los afectados aseguran que la situación no ha mejorado y que las soluciones aún no llegan. “Vinieron ayer, pero no pueden solucionar nada”, agregó el vecino.

Mientras tanto, la alerta roja sigue vigente en varias zonas de la región, donde decenas de familias temen perder sus hogares ante el avance de los deslizamientos.