Las mujeres de Comunidad Ciudadana

El hecho político histórico más relevante, en lo estructural, ocurrido en los últimos cinco años en Bolivia, es la insurgencia de las mujeres parlamentarias de Comunidad Ciudadana en el quehacer público de nuestro país.

La anterior afirmación, debido a la cercanía del acontecimiento y a la proverbial inquina y egoísmo de nuestra política criolla, seguramente será considerada hiperbólica y desmesurada, pero yo estoy seguro que el tiempo, y el futuro desempeño de esas mujeres en el devenir de Bolivia, me darán la razón.

Para la legislatura 2020 – 2025, fueron elegidas por esa fuerza política, 8 senadoras titulares y 3 suplentes y 18 diputadas titulares (14 plurinominales y 4 uninominales) y 21 diputadas suplentes (14 plurinominales y 7 suplentes). De los 50 asambleístas titulares que eligió Comunidad Ciudadana, 26 fueron mujeres.

Pero más allá del dato cuantitativo, está lo cualitativo. No fue un asunto casual o azaroso, sino el resultado de una decisión político estratégica de Carlos Mesa, que propuso y logró convencer a los integrantes de la Alianza Comunidad Ciudadana, de presentar como cabezas de las listas al senado, a mujeres. De no haber sido así, no hubieran sido senadoras Cecilia Requena, Andrea Barrientos, Vania Rocha, Daly Santa María y Corina Ferreyra. En cinco de los nueve departamentos, también fueron diputadas las que encabezaron las listas de candidatos a asambleístas (Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Beni), la mayoría muy jóvenes que demostraron su valía y el acierto del presidente de la Alianza en porfiar en sus nominaciones.

Estas mujeres de Comunidad Ciudadana, le demostraron al país y al mundo, que la democracia cuenta con firmes, valientes e inteligentes baluartes, para su defensa y proyección. El desempeño de las parlamentarias, en su mayoría, fue realmente sobresaliente y notable. Tanto en la legislación, como en la fiscalización y la gestión, las mujeres de CC marcaron la diferencia, en un parlamento en el que el oficialismo masista hizo gala de inoperancia, ineptitud, desidia y corrupción.

El período parlamentario 2020 – 2025, será recordado, paradójicamente, como el más nefasto de nuestra historia, pero también como aquel en el que se dieron a conocer las mujeres parlamentarias de Comunidad Ciudadana, visibilizando una generación de políticas capaces y comprometidas con su país, que supieron proponer, fiscalizar sin desmayo y defender los valores democráticos, contra viento y marea.

No sería justo dejar este reconocimiento en la generalidad. Sin duda que es necesario nombrar a las parlamentarias más destacadas, sin que ello signifique de manera alguna un demérito para las demás, salvo unas pocas, esas sí, innombrables, que no estuvieron a la altura de su representación.

Debo mencionar, como emblemas solamente, a las senadoras Andrea Barrientos, Cecilia Requena, Vania Rocha, Daly Santa María y Corina Ferreyra y a las diputadas Luisa Nayar, Luciana Campero, Gabriela Ferrer, Janira Román, Elena Pachacute, Toribia Lero, Samantha Nogales, Lissa Claros, Mayra Zalles y María Elena Reque, que, en primera línea y con gran despliegue de capacidad, valor e integridad, supieron, junto a las otras mujeres de CC y, por supuesto de muchos parlamentarios valiosísimos, a los cuáles habrá que destacar en otra ocasión, representar a la ciudadanía democrática con idoneidad y patriotismo.

Tengo la firme esperanza, la ilusión y la certeza, de que las mujeres de Comunidad Ciudadana serán, los próximos años, las protagonistas de una política renovada, decente, diferente y que nos conduzca por la senda del progreso y la prosperidad.