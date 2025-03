Los discordes en concordia: Camacho y Morales fustigan al presidente Arce por ‘lavarse las manos’ ante la crisis

El gobernador cruceño recuerda a Arce que por sus manos pasaban todos los recursos del Estado y Morales afirma que sus críticas a sus catorce años de gestión muestran una vez más que es parte de la derecha del país.

Luis Arce recibió duras críticas de Luis Fernando Camacho y Evo Morales. Foto: El Deber

Boris Bueno Camacho / La Paz

Si bien son adversarios acérrimos y en el campo político son líderes de dos corrientes diametralmente antagónicas, unas declaraciones recientes de Luis Arce fueron una suerte de común denominador para que Evo Morales y Luis Fernando Camacho encuentren un punto de coincidencia, debido a que ambos lanzaron ácidas críticas a una justificación del primer mandatario para eludir su responsabilidad sobre la crisis energética que atraviesa el país.

La pasada jornada, Luis Arce identificó como una de las causas de la falta de dólares el hecho que, durante los 14 años del gobierno de Evo Morales se descuidó la nacionalización de hidrocarburos, porque si bien se utilizaron las divisas para repartirlas en bonos y otros beneficios a la población estas no fueron utilizadas para la exploración de nuevos campos que hubieran permitido evitar la crisis energética que sufre el país como consecuencia de ello; además, aclaró que, si bien fue ministro de Economía, no fue el titular de Hidrocarburos.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fustigó la declaración hecha por Arce, porque solamente ‘se lava las manos’, da evasivas y no reconoce su cuota parte en la crisis que atraviesa el país; asimismo, le recordó que manejó cantidades ingentes de recursos cuando fue ministro de Economía y Finanzas Públicas de Morales los cuales ya no existen, cuando fue obligación suya precautelar su correcta disposición, porque por sus manos pasaba la administración financiera del país.

“El presidente Arce, lavándose las manos ante la falta de combustible, argumenta que él fue ministro de economía y no de hidrocarburos. Si es así presidente Arce, responda entonces ¿Dónde están los dieciséis mil millones de las reservas? ¿Dónde está el oro? ¿Cómo va a parar la inflación? Bolivia necesita respuestas y soluciones, NO excusas ni evasivas. Por eso tenemos que seguir consolidando la unidad para ganarle al masismo y comenzar a sacar a Bolivia de la crisis”, escribió el líder de Creemos en su cuenta de la red social X.

Evo Morales, señalado por Arce Catacora como el responsable de la falta de divisas y combustible, rechazó la acusación y le devolvió gentilezas al jefe de Estado al señalar que fue responsable de la debacle económica del país; también lo integra al círculo de políticos conservadores por atacar sus catorce años de gestión, el mismo argumento que utilizan los partidos de la derecha en la actualidad, señaló.

“El presidente no tiene el valor moral y político de asumir su responsabilidad por la destrucción de la economía boliviana. Repite el discurso de la derecha al responsabilizar de la actual crisis, a los 14 años de nuestro gobierno. Por eso, ahora, oficialmente, integra el club de los neoliberales, imperialistas, coloniales y vendepatria”, señaló el máximo dirigente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba en respuesta a las palabras del primer mandatario.

Morales defendió sus años de gobierno en los que -aseguró- la población boliviana tuvo una economía estable y no vivió en la incertidumbre como en la coyuntura actual “Durante nuestro gobierno no faltó combustible, había dólares y su cotización fue estable; no faltó comida, los precios se mantuvieron; se realizaron miles de obras, creamos bonos para niños, madres y adultos”, subrayó, para luego aseverar que el pueblo tiene memoria, por ello, reconoce que, “con Evo estuvimos mejor. Hay que volver a esos buenos tiempos”.