Luis Fernando Camacho da un paso al costado y deja a tres precandidatos en carrera en el bloque de unidad

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Luis Fernando Camacho declina de su precandidatura en el bloque de unidad. Foto: El Deber

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Camacho: «Sigo en el bloque de unidad, pero no participaré en la encuesta que definirá al candidato único»; gradualmente, cisternas en Paraguay ingresan al país cargados con diésel; y mazamorra de Andavilque fue provocada por relaves de la minería. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Camacho: «Sigo en el bloque de unidad, pero no participaré en la encuesta que definirá al candidato único»

Desde Chonchocoro, Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, escribió una carta que habla de la recta final y decisiva para la elección del candidato único del bloque de unidad, dice que «corresponde generar las mejores condiciones para que el pueblo boliviano tenga la certeza y la confianza en que todos los esfuerzos realizados por conseguir la ansiada unidad no fueron en vano». Por todo eso, anunció que no participará como candidato en la encuesta que definirá al candidato único. «El momento que vivimos requiere de actos de desprendimiento que allanen el camino para que los bolivianos consigamos recuperar la libertad y la democracia», explica. «Apoyaré sin ningún tipo de condicionamientos a quien sea elegido como candidato único de la Unidad de la Oposición Democrática», se lee en la parte más sobresaliente.

– Tuto aplaude decisión de Camacho y le dice: nos vemos pronto a los pies del Cristo Redentor

El precandidato por la alianza LIBRE, Jorge Tuto Quiroga, valoró la decisión de Luis Fernando Camacho de retirar su nombre de la encuesta que definirá la candidatura única del Bloque Opositor para las elecciones generales de agosto. A través de un mensaje difundido la noche del domingo, el expresidente manifestó su reconocimiento al gesto del líder de Creemos y aseguró que su determinación fortalece la unidad opositora. “Bolivia te saluda y agradece”, manifestó Quiroga, poco después de conocerse la declinación de Camacho, quien permanece detenido desde hace dos años en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Además, le envió un mensaje de esperanza al señalar que “nos vemos pronto a los pies del Cristo Redentor, agradeciendo a Dios y a tu Santa Cruz, por tu segura y próxima libertad”.

– Organizaciones políticas tienen hasta este jueves 20 para renovar sus directivas

Este jueves 20 de marzo vence el plazo para que organizaciones políticas, como el Frente Para la Victoria (FPV), Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), cumplan con la renovación de directivas. Se trata de la séptima ampliación que realizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, según anticipó el vocal Gustavo Ávila, fenecido el plazo se asumirá una decisión oficial sobre los frentes que no cumplan con esta obligación. Al 3 de diciembre de 2024, ADN no completó la actualización de militancias y la renovación de directiva, acumuló dos amonestaciones y si el TSE le da una más podría perder la personalidad jurídica. También el FPV no cumplió con la actualización de militancias y la renovación de directiva; mientras que PAN-BOL no adecuó su estatuto a la Ley de Organizaciones Políticas.

– Gradualmente, cisternas en Paraguay ingresan al país cargados con diésel

El panorama de la oferta de combustible que ingresa por Paraguay, tiende a dar un respiro a la escasez de diésel, pues desde el viernes varios cisternas cargados con el carburante ya se dirigen hacia la refinería de Palmasola (Santa Cruz). Cesar Mansilla, dirigente del sector de los cisterneros, explicó que tras varias semanas de estar parados unos 500 camiones cisterna en Asunción, por problemas de pago, desde el viernes lentamente están ingresando a cargar combustible. “Me han informado que finalmente las cisternas se están moviendo y están siendo cargados con diésel. Un compañero me comentó que ya algunos camiones están llegando a Villamontes y que da ahí se van a dirigir a Palmasola. Todo este problema atrasa los envíos y no queda otra que tener paciencia”, explicó Mansilla.

– Al menos cinco sectores confirman movilizaciones para esta semana por crisis económica y combustibles

Los sectores de transportistas, mineros, campesinos de La Paz, el Comité Multisectorial y gremiales confirmaron las movilizaciones previstas para esta semana contra el Gobierno debido al desabastecimiento de combustible y la crisis económica por la que atraviesa el país. “El paro indefinido está previsto a partir del miércoles, esta medida es por la falta de diésel y de gasolina, el tema de los repuestos y el encarecimiento de la canasta familiar en hasta el 100 por ciento, toda esa situación ya molesta a nuestros afiliados”, confirmó el ejecutivo de la Federación Andina de Chóferes de El Alto, Reynaldo Luna, en contacto con la ANF. Desde mediados de febrero el desabastecimiento de combustible se agravó en todo el país. La semana pasada, el gobierno admitió que no podían cubrir con la demanda de carburante por falta de divisas.

– Financiadores externos desembolsaron a Bolivia $us 2.000 millones por créditos de $us 4.121 millones

En la actual gestión de Gobierno nacional y de la Asamblea Legislativa se aprobaron alrededor de 35 créditos de financiamiento externo por $us 4.121 millones, de los cuales se desembolsó $us 2.000 millones, informó este domingo el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. “Durante la actual gestión del Gobierno nacional y de la Asamblea Legislativa se han aprobado alrededor de 35 proyectos de ley, 35 proyectos de ley que equivalen a alrededor de 4.121 millones de dólares que se han aprobado, y de ese monto se han desembolsado prácticamente la mitad de los recursos más de 2.000 millones de dólares”, aseguró. Remarcó que como política del Gobierno nacional el financiamiento externo gestionado está destinado a diferentes proyectos de inversión pública y programas “que resuelvan los problemas de la gente”.

– Mazamorra de Andavilque fue provocada por relaves de la minería

Por lo menos 30 casas destruidas y dos desaparecidos: ese es el saldo preliminar de la mazamorra que afectó a Andavilque, en el distrito Catavi del municipio de Llallagua. Según diversos reportes, el desastre no solo fue causado por las lluvias, sino por los relaves que prácticamente rodean a la Laguna Kenko, como se puede ver en las fotos satelitales del lugar. La asambleísta Azucena Fuertes dice que se trata, también, de un desastre ambiental y la Corporación Minera de Bolivia debería pronunciarse sobre el particular. Además, la legisladora departamental ha criticado que la Gobernación de Potosí haya asignado más de 130 millones de bolivianos a la construcción de 45 canchas de césped sintético en lugar de programar recursos para evitar desastres como el que ocurrió en Llallagua.

– La Paz: Nichos terminan al descubierto tras el deslizamiento en el cementerio de Ovejuyo

Un deslizamiento en una parte del cementerio de Ovejuyo, de la ciudad paceña está alarmando a las familias que habitan en esta zona. Este hecho sucedió la tarde del domingo. En las imágenes se observa que varios de los nichos quedaron ‘colgando’ y al descubierto tras la caída de tierra y piedras en el camposanto. Aparentemente las últimas lluvias han provocado este evento natural. Hasta ayer, aún no hubo un reporte oficial sobre la cantidad de nichos afectados y los efectos secundarios que conlleva este hecho. Las últimas lluvias están causando desastres en varias zonas de la ciudad de La Paz. Ante estos eventos, la Alcaldía desplazó maquinaria pesada para ayudar a las familias afectadas. Hay tres avisos de alerta emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología (Senamhi) que siguen vigentes en distintos departamentos.

– ABC asegura que Llavini no volverá a cerrar tras rehabilitación por derrumbe

La ruta Llavini, en Cochabamba, punto clave de conexión con el occidente del país, está habilitada de manera definitiva tras el deslizamiento que afectó la vía el 11 de marzo por las intensas lluvias. Así lo aseguró el domingo el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcel Claure, quien destacó el trabajo «en tiempo récord» de las empresas de conservación y personal técnico para reabrir el paso el viernes. «Actualmente, la vía opera con un carril alternado para vehículos que van y vienen, pero el paso está garantizado. Estamos planificando obras para ampliar la ruta y recuperar los dos carriles sin interrumpir el flujo», explicó. Agregó que la rehabilitación total podría extenderse por meses, pero cuentan con recursos del Decreto Supremo 5350 para ejecutar los trabajos de manera gradual.

– En Bolivia 170 municipios y más de 282 mil familias fueron afectados por las intensas lluvias

“En total son 66 los municipios que se han declarado en desastre, 11 en emergencia municipal, 170 municipios están afectados; estamos hablando de 3.280 comunidades, las familias afectadas son 20 8.886, las familias damnificadas son 73.732 y en total suman 282.518 familias”, detalló este domingo el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Al momento, Chuquisaca y La Paz se han declarado en emergencia departamental y Beni está en proceso de la declaratoria. La autoridad informó que también se reportaron 473 viviendas totalmente destruidas. Los eventos adversos dejaron 44 personas fallecidas y 10 desaparecidas. A la fecha, el Gobierno nacional asistió con ayuda humanitaria a 8.597 familias afectadas por los desastres provocados por las lluvias.